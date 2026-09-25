Проверяется "российский след": польская прокуратура установила, что пожар на станции Starlink был поджогом

Польская прокуратура установила, что пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink в Воля-Кробовской был вызван поджогом. Следствие рассматривает инцидент как акт диверсии и террористическое преступление, совершенное в интересах иностранной разведки.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши прокурор Пшемыслав Новак, передает PAP. По его словам, у следователей также есть обоснованное подозрение, что к поджогу причастны лица, действовавшие по указанию российских спецслужб.

Пожар расследуют как диверсию в интересах иностранной разведки

Прокуратура возбудила дело в связи с событиями 23 сентября в Воля-Кробовской Мазовецкого воеводства. Дело квалифицируется по направлениям, связанным с деятельностью в интересах иностранной разведки против Польши, диверсией и террористическим преступлением.

Речь идет о пожаре на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, который привёл к значительным материальным убыткам.

"Из предварительно установленных обстоятельств следует, что пожар стал результатом поджога", — заявил Новак.

По его словам, следствие проверяет версию, что подозреваемые действовали по поручению российских спецслужб и в интересах иностранной разведки.

"Существуют обоснованные подозрения, что исполнители действовали по приказу российских спецслужб и в пользу иностранной разведки против Республики Польша. Их целью было нарушение трафика и интернет-соединения системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", – сказал Новак.

На месте работали прокуратура, ABW и полиция

В четверг следователи провели на месте происшествия необходимые процессуальные действия, в частности осмотр территории и допросы свидетелей. К работе также привлекли сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) и Центрального следственного бюро полиции (CBŚP).

Ведение дела поручили делегации ABW в Радоме и управлению CBŚP в этом же городе.

В то же время в прокуратуре подчеркивают, что расследование пока ведётся по делу, а не против конкретных лиц. На данный момент никому не предъявлены обвинения.

О поджоге заявили после анализа видеозаписей

Пожар на наземной станции Starlink в Груецком уезде Мазовецкого воеводства произошел вечером 23 сентября.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в пятницу заявил, что анализ записей камер наблюдения дает основания утверждать, что пожар был вызван поджогом.

Он добавил, что пока неизвестно, идет ли речь о диверсии.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 сентября в Польше, на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воля-Кробовской на Мазовии, произошел пожар. Огонь повредил антенны и генератор, а польские службы не исключают, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

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