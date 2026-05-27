В Испании проходят обыски в офисе партии премьер-министра: в чем причина

В среду, 27 мая, в Испании агенты Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии страны проводят обыски в штаб-квартире правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса в Мадриде в рамках расследования дела о возможном незаконном финансировании этой политической силы и попытке влияния на судебные процессы против PSOE. Следователи считают, что речь идет о "систематической дестабилизации" расследований, которые затрагивали интересы власти и правящей партии.

Об этом сообщило издание 20 Minutos. Отмечается, что расследование связано с делом, которое ведет антикоррупционный прокурор Испании, обыски санкционированы Национальным судом.

Где проходили обыски

По данным издания, правоохранители с самого утра прибыли в центральный офис PSOE на улице Феррас в Мадриде.

Обыски также проходят в доме бывшего секретаря по организационным вопросам партии Сантоса Сердана в Наварре и в офисе бывшего вице-президента правительства Андалусии Гаспара Зарриаса.

Кроме того, следователи посетили штаб-квартиру гражданской гвардии в Мадриде для изъятия материалов о возможной утечке информации.

Суд расследует возможную схему влияния на судебные дела

Судья Национальной судебной палаты Сантьяго Педрас выдвинул подозрения бывшему организационному секретарю Социалистической партии Сантосу Сердану, ее действующей руководительнице Ани Марии Фуэнтес, партийному консультанту Лейре Диесу и бывшему министру правительства Андалусии Гаспару Сарриасу в рамках так называемого "дела Лейре".

Расследование касается вероятных выплат бывшему члену PSOE Лейре Диес, которая, по версии следствия, могла пытаться сорвать или дестабилизировать судебные процессы, связанные с правительством и правящей партией.

В суде считают, что Сердан играл "руководящую роль" в этой схеме и координировал действия через контакты с Лейре Диес.

Всего среди вероятных их правонарушений – участие в преступной организации, взяточничество, разглашение тайн, принуждение к даче ложных показаний, фальсификация коммерческих документов, злоупотребление служебным положением, преступления против государственных учреждений и тому подобное.

В рамках этого производства следственный судья выдал ордер на изъятие документов и электронных файлов из партийной штаб-квартиры.

В деле фигурирует жена премьера Испании

Испанский суд предъявил обвинения жене премьер-министра Педро Санчеса Бегони Гомес, которую подозревают в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Обвинения против Гомес усиливают политическое давление на испанского премьера. В 2024 году он даже брал пятидневную паузу, чтобы решить, подавать ли в отставку, после того, как Гомес официально стала объектом расследования. В конце концов он остался в должности, заявив, что обвинения являются безосновательными и политически мотивированными.

По версии суда, именно этот "период размышлений" после открытия дела в отношении жены премьера стал "переломным моментом" для создания вероятной схемы.

Судья считает, что предполагаемая сеть действовала с целью "систематической и длительной дестабилизации" любых судебных или полицейских расследований, которые могли повредить PSOE или правительству.

Правительство Испании находится под сильным давлением

На фоне коррупционных скандалов правительство Испании находится под сильным давлением. Этот инцидент с обысками стал очередным ударом по репутации премьер-министра Педро Санчеса.

Глава Баскской националистической партии Айтор Эстебан заявил, что Санчес должен объявить досрочные выборы до конца года.

"Было бы безответственно продолжать после 2026 года без направления, без бюджета, без стабильного большинства и с повесткой дня, которая вышла из-под контроля и страдает от судебных дел", – подчеркнул политик.

Также лидер главной оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо выступил с экстренным заявлением. Он объявил, что сделает все возможное для немедленной смены действующего кабинета министров. Оппозиция официально потребовала роспуска парламента и объявления досрочных всеобщих выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в центре Мадрида десятки тысяч граждан собрались на масштабную демонстрацию против правительства действующего премьер-министра Педро Санчеса. Они требовали его отставки на фоне масштабных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

