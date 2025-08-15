Проблемы из-за карточки Пикачу: в японском McDonald's досрочно остановили акцию с Pokemon

McDonald's Pokemon TCG, акция в японских ресторанах McDonald's – продажа карточек с Покемонами вместе с блюдами – должна была длиться три дня. Но едва продержалась 24 часа из-за огромного ажиотажа.

Японская сеть McDonald's официально объявила о досрочном завершении акции "из-за более высокого, чем ожидалось, объема продаж". В сети призвали японцев "воздержаться от обращений в рестораны относительно наличия товара на складах".

Сеть McDonald's Japan проводила распродажу промо-карт с Покемонами "впервые за десять лет". Причем покупателей откровенно предупреждали: все промо-карты являются перепечатками из старых наборов, и "только Пикачу имеет совершенно новое оформление". Причем получить новую промо-карту Пикачу можно случайно.

Так или иначе, но в сети не ожидали, что в погоне за новым изображением Пикачу японцы выстраиваются в огромные очереди, которых в Японии не видели со времен конца Второй Мировой войны и американской оккупации.

И это была погоня именно за карточками Покемонов, потому что вечером, прекращая работу ресторанов, их работники находили на помойках большинство заказов, которые японцы делали, чтобы получить промо-карту.

Более того, поклонники Покемонов заявили о мошенничестве и хищениях в ресторанах. Дело в том, что кто-то решил поднять свои капиталы на этом необычном ажиотаже – в интернете появились объявления о продаже этих карточек сразу коробками.

А тем временем люди, которые на самом деле хотели поесть в Макдональдсе, и не имели представления об этой акции, были озадачены очередями и выбрасыванием маковских бургеров на свалки.

