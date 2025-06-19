McDonald's обновляет меню в Украине: что добавят и сколько будет стоить

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's обновит меню в заведениях Украины. Это означает, что украинцы теперь смогут полакомиться двумя новыми десертами – молочным коктейлем Grimace и дубайским шоколадным минидонатом. Эти блюда появятся в Украине впервые.

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В меню McDonald's новинки пока не появились, но в соцсетях украинского филиала непрозрачно намекнули на появление одной из новинок. А некоторые пользователи сразу догадались, о чем идет речь.

Следует отметить, что в заведениях сети периодически обновляется меню, но именно этих блюд раньше не было. И хотя о дубайском шоколадном мини-донате в McDonald's не сообщали, обе позиции уже появились в меню некоторых сервисов доставки еды.

Официально цена на новинки нигде не объявлялась. Но, предположительно, они будут стоить:

дубайский шоколадный мини-донат – 42 грн;

милкшейк Grimes – 107 грн.

Что известно о новинках в McDonald's?

Стоит отметить, что в некоторых зарубежных заведениях сети (в частности в европейских и в ОАЭ) дубайский мини-донат появился еще в прошлом году на волне трендового дубайского шоколада. Он имеет хрустящую фисташковую начинку с тестом катаифи и мелкими кусочками фисташек.

А молочный коктейль с ягодным сиропом Grimace появился в 2023 году в честь дня рождения персонажа Grimace – фиолетового персонажа рекламных кампаний, которые сеть запускала в 80-90-х годах. Но возрождение популярности этого героя оказалось не таким, как ожидалось.

В июне 2023 года в TikTok массово распространился вирусный тренд с напитком Grimace Shake. На коротких видео пользователи пили Grimace Shake и делали вид, что им нравится, но потом внезапно как будто становились героями сцен хоррор-фильмов: "теряли сознание" и лежали на полу в странных позах с фиолетовым милкшейком, вытекающим изо рта. Официально в McDonald's такие видео не комментировали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в этом же году McDonald's уже обновлял меню – появились три новых вариации бургера "Биг Тейсти" ("Тейсти Джуниор", "Дабл Биг Тейсти" и "Биг Тейсти Сингл"). Но украинцы раскритиковали новое меню за размеры булочек, котлет и стоимость.

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