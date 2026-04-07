Превратил джинсы в элемент высокой моды: умер известный дизайнер, основатель брендов Diesel и Gap

В возрасте 82 лет ушел из жизни известный итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид, которого называют "крестным отцом денима". Сердце основателя брендов Diesel, Gap и Replay остановилось 5 апреля в Италии.

Известно, что дизайнер боролся с раком. У него остались жена Микела и дочери Сара, Марта и Гленда. Об этом пишет журнал Women's Wear Daily (WWD).

Кем был Адриано Гольдшмид

Стоя за такими культовыми брендами, как Diesel, Reply, Gap 1969, AG и Goldsign, Гольдшмид оставил после себя наследие, которое превратило джинсы из практичной рабочей одежды в один из основных элементов высокой моды.

Его карьера, охватывавшая более пяти десятилетий. Гольдшмид был пионером в производстве премиального денима, наставлял будущих лидеров отрасли и отстаивал устойчивое развитие задолго до того, как этот вопрос стал глобальным.

Путь Гольдшмида в мир моды начался в начале 1970-х годов, когда друг поощрил его продавать импортные джинсы толпам, собравшимся возле популярного ночного клуба. Открыв свой первый магазин King's Shop в альпийском курортном городке Кортина-д'Ампеццо, он обслуживал состоятельных клиентов со всего мира, которые искали редкие и оригинальные модные вещи. Его интуиция в отношении инноваций быстро выделила его среди других.

В 1974 году он запустил Daily Blue, джинсовый бренд, который представил новые крои, цвета и, самое главное, более высокую цену, что помогло вывести джинсы в сферу дизайнерской моды.

Несмотря на отсутствие формального дизайнерского образования, Гольдшмид с самого начала увлекся экспериментами.

"Понятно, что у меня не было никакой подготовки. Я ничего не знал о дизайне, ничего о конструкции и дизайне одежды... Первым этапом производства был поход в магазин тканей в моем родном городе, покупка невероятных тканей по очень высокой цене и прохождение процесса пошива вместе с моим портным... Изделие было чрезвычайно дорогим, и каким-то образом я случайно создал премиальный деним", – рассказывал он.

Творческие и предпринимательские способности Гольдшмида побудили его в 1981 году основать Genious Group, которая способствовала развитию начинающих дизайнеров и помогла запустить такие влиятельные бренды, как Diesel и Replay. Genious Group также стимулировала ключевые инновации в производстве джинсовой ткани, включая новые методы стирки и обработки.

Достигнув международного успеха, Гольдшмид перешел в сферу консалтинга, много путешествуя по Японии, США и Китаю. Эти поездки изменили его мировоззрение, особенно в отношении социального и экологического влияния моды.

"Я помню, как вернулся из своей первой поездки в Китай и осознал, что мы должны исправить свои ошибки. Вот почему именно тогда я начал работать в сфере устойчивого развития", – заявил дизайнер.

Он также призывал к более гуманному подходу к бизнесу. "Мы можем ввести новый способ или новую форму капитализма, который не только о зарабатывании денег, зарабатывании денег и еще раз зарабатывании денег. Наша цель – сделать людей счастливыми. Вот что я думаю. Например, когда я что-то разрабатываю, мне нравится представлять, как мой потребитель улыбается перед зеркалом", – отмечал Гольдшмид.

Кроме многочисленных бизнес-достижений, Гольдшмид гордился тем, что был наставником молодых талантов и сформировал много прочных отношений в мире моды. Известный своей щедростью и открытостью, он посвящал время студентам, молодым дизайнерам, журналистам и всем, кто интересовался денимом или стремился улучшить отрасль.

Влияние Гольдшмида ощущается не только в мировой джинсовой индустрии, которую он помог построить, но и в поколениях дизайнеров, которых он вдохновил, и в постоянном движении к более устойчивому будущему в моде.

