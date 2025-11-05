Превращал дома в руины: тайфун на Филиппинах унес жизни 66 человек, десятки пропали без вести. Фото и видео

Филиппины накрыл мощный смертоносный тайфун Калмаеги, больше всего пострадала провинция Себу. Количество жертв стихии уже превысило 60 человек, десятки пропали без вести.

Мощный ветер и наводнение разрушали дома до фундамента и переворачивали автомобили. О последствиях тайфуна рассказывает CNN.

Что известно

Количество жертв тайфуна Калмаеги, который пронесся по Филиппинам, на 5 ноября достигло 66 человек. Еще почти три десятка пропали без вести, большинство – в результате масштабного наводнения, которое смыло десятки автомобилей и заставило людей искать спасения на крышах уцелевших сооружений.

Наибольшие разрушения понесла провинция Себу: населенные пункты там превращены в руины, а улицы усыпаны обломками зданий.

Оценить последствия разрушений в Себу, что является настоящей "Меккой" для туристов, стало возможно лишь после того, как отступила вода. Из-под нее проступили разрушенные дома, опрокинутые авто и многочисленные обломки.

"Среди 66 погибших было шестеро военнослужащих, чей вертолет разбился в Агусан-дель-Сур на острове Минданао во время гуманитарной миссии. Агентство по вопросам стихийных бедствий сообщило о 26 пропавших без вести и 10 раненых. Разрушения в Калмаеги, которое местные жители называют Тино, произошли чуть более чем через месяц после землетрясения на севере Себу магнитудой 6,9 баллов, в результате которого погибли десятки людей, а тысячи остались бездомными", – говорится в материале CNN.

Известно, что более 200 000 человек были эвакуированы из региона Висаяс, включая части южного Лусона и северного Минданао, из-за шторма, который затопил дома и вызвал масштабные наводнения и отключения электроэнергии.

Наводнения в Себу утихли поздно во вторник, но во многих местах все еще отсутствовала электроэнергия, а телекоммуникационные услуги работали с перебоями.

"На фотографиях и видео Филиппинского Красного Креста видно, как спасатели пробираются сквозь наводнение высотой по колено в городе Себу, используя лодки, чтобы добраться до оказавшихся под водой жителей. В городке Лилоан, на северной окраине города, дома были затоплены, видно только крыши и верхние этажи. Подобные сцены из других частей города Себу, где транспортные средства и улицы находятся под водой, распространялись в социальных сетях", – отметили в CNN

Государственное метеорологическое агентство PAGASA сообщило, что сочетание Калмаеги и линии оползня ветра принесло ливневые дожди и сильные ветры в Висаях и прилегающих районах.

Во вторник было отменено более 180 рейсов в и из пострадавших районов, а тем, кто находился в море, рекомендовали немедленно направляться в ближайшую безопасную гавань и оставаться в порту.

Ранее PAGASA предупреждала о высоком риске "опасных для жизни и разрушительных штормовых волн", которые могут достигать более 3 метров в высоту вдоль прибрежных и низменных населенных пунктов в центральной части Филиппин, включая части Минданао.

Сейчас Калмаеги бушует над Южнокитайским морем, направляясь во Вьетнам, где пытаются подготовиться к тайфуну. До суши, по прогнозам, Калмаеги доберется в четверг вечером или в пятницу. Во вьетнамском правительстве заявили, что готовятся к худшему сценарию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ровно три года назад Филиппины накрыл тропический шторм Nalgae. Тогда по состоянию на 5 ноября 2022-го он унес жизни 155 человек. Также 129 человек получили ранения, а 34 – пропали без вести.

