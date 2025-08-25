В Амстердаме прошел митинг ко Дню Независимости Украины: присутствовал министр обороны. Фото

В столице Нидерландов Амстердаме 24 августа состоялся митинг по случаю Дня Независимости Украины. Участники собрались на демонстрацию на площади Дам с флагами, плакатами, многие люди были одеты в вышиванки.

Участие в мероприятии приняли министр обороны Нидерландов и врио министра иностранных дел Рубен Брекельманс, украинский посол в Нидерландах Андрей Костин, нобелевский лауреат, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Об этом рассказал "Укринформ".

Что сказали участники демонстрации

Костин отметил, что Нидерланды одни из лидеров поддержки нашей страны на "абсолютно всех направлениях", в частности в военной, финансовой, политической помощи.

"Нидерланды являются уникальной страной, которая также может объединять партнеров между собой, это также сложный процесс. Нидерланды также очень помогают в гуманитарной сфере, являются лидером совместной борьбы за восстановление справедливости. Каждый день мы чувствуем, что Нидерланды являются одним из ключевых партнеров Украины", – сказал дипломат.

Он отметил: то, что на акцию в Амстердаме собрались сотни украинцев, а также пришел глава МО страны, является очень важным сигналом.

"И то, что он сказал украинцам сегодня, это очень четкий сигнал, что, несмотря на определенные внутренние политические процессы в Нидерландах, они готовы помогать Украине столько, сколько это будет нужно", – заверил посол.

Костин назвал политический сигнал поддержки крайне важным, "особенно в этот сложный момент, когда мы должны принудить Россию к миру совместными усилиями". "И здесь Нидерланды делают очень много для того, чтобы не только обеспечить это, но и обеспечить усиление способности Украины в период, если будет прекращение огня, если будет идти какой-то переговорный процесс", – сказал посол.

Брекельманс, глава оборонного ведомства Нидерландов, подчеркнул непоколебимую поддержку Киева как в военной, так и в политической плоскости.

"Это важный день, конечно, для Украины – День Независимости, – но также и для других европейских стран и Нидерландов в частности. Мы, как правительство Нидерландов, пришли показать нашу поддержку, показать, что мы стоим за независимость Украины, за ее суверенитет, за ее свободу. Именно поэтому я здесь сегодня как министр обороны, а также как временно исполняющий обязанности министра иностранных дел.

Я считаю, что очень важно постоянно подчеркивать это... Российские авиаудары, российская агрессия остаются такими же жестокими, как и раньше. Поэтому мы должны продолжать поддержку: поставками военного оборудования, а также в такие дни, как сегодня – выражать свою поддержку", – сказал он.

Глава ЦГС Матвийчук выступила перед демонстрантами и напомнила, что украинцы боролись веками, чтобы иметь возможность праздновать свою Независимость.

"И до сих пор продолжаем платить самую высокую цену за нашу свободу. Ведь свобода не дается просто так. Эта война, которую Россия развязала против Украины, – это не просто война между двумя государствами. Это война между двумя системами: авторитаризмом и демократией. И в этой войне украинцы воюют не только за себя. Мы боремся за Европу. Потому что если мы не остановим Путина в Украине, он пойдет дальше", – предупредила она.

Матвийчук выразила благодарность "народу Нидерландов и нашей фантастической диаспоре за вашу солидарность и поддержку".

