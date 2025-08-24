В Нидерландах парламент проголосовал против признания Палестины: что это значит

В субботу, 23 августа, нидерландские законодатели отклонили предложение о признании независимого Палестинского государства, а также проголосовали против карательных мер в отношении Израиля. Голосование парламента состоялось после внезапной отставки министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа.

О своем решении он объявил поздно в пятницу в знак протеста против нежелания правительства вводить более жесткие санкции в отношении Израиля из-за гуманитарного кризиса в Газе. Об этом сообщает Politico.

Среди политиков нет единства по вопросу Израиля и Палестины

Коллеги Вельдкампа из центристской партии "Новый общественный договор" (NSC) также подали в отставку в пятницу. Их уход создал дополнительное давление на и без того ослабленное временное правительство Нидерландов. Предыдущее распалось в июне после того, как ультраправая "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса вышла из коалиции из-за спора по миграционной политике страны.

"Политический тупик вокруг Израиля продолжает ослаблять временное правительство Нидерландов", – отмечается в статье.

За что проголосовали депутаты

Большинство депутатов поддержали призыв к израильскому правительству разрешить международным и национальным журналистам въезд в сектор Газа. Парламентарии также согласились оказывать "максимальное давление" на страны, которые "оправдывают" лидеров ХАМАС.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы не принимать меры против Израиля. Предлагалось в частности устроить бойкот товаров, поступающих из "незаконно оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан", а также запрет на покупку оружия из Израиля.

Кто в мире готов признать Палестину

Как сообщал OBOZ.UA, министры иностранных дел сразу 15 стран подписали совместную декларацию, в которой объявили о намерении признать Палестину в качестве независимого государства. В частности, документ подписали Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Декларация была создана по результатам конференции ООН под председательством Франции и Саудовской Аравии.

Между тем Соединенные Штаты Америки не намерены признавать Палестинское государство. Зато в Белом доме поддерживают уничтожение ХАМАС и решение гуманитарного кризиса, сложившегося в секторе Газа.

