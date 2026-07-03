Премьер-министр Молдовы неожиданно объявил об отставке: названа причина

3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну сообщил о том, что уходит в отставку. Причиной такого решения он назвал то, что больше не может исполнять свои полномочия в соответствии со своими принципами и убеждениями.

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Об этом премьер написал на своей странице в Facebook. Он также отметил, что будет продолжать служить своей стране на любой должности – будь то в государственном или частном секторе.

Отставка премьер-министра Молдовы

По словам Александру Мунтяну, принимая предложение стать премьер-министром, он ставил перед собой цель способствовать изменениям к лучшему. Однако сейчас он не может выполнять свою работу в соответствии со своими принципами, поэтому принял решение об отставке.

"Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой уверенностью в том, что могу способствовать изменению ситуации к лучшему. В тот момент, когда я понимаю, что больше не могу выполнять свои полномочия в соответствии с моими принципами и убеждениями, я решаю уйти", – написал премьер-министр Молдовы.

Он поблагодарил всех коллег за сотрудничество и преданность своему делу.

Также Мунтяну отметил, что и впредь будет служить своей стране на любой должности, которую он займет, независимо от места пребывания и того, в какой сфере – государственной или частной.

"Я буду продолжать служить своей стране с любой должности, на которой я могу оказаться, независимо от того, где я живу и какие обязанности у меня могут быть, в государственном секторе или в частном. Считаю, что долг перед страной – это не должность, а преданность, которой мы следуем", – написал премьер.

Отметим, что Александр Мунтяну приступил к исполнению обязанностей премьер-министра Молдовы в октябре 2025 года.

Что известно об Александру Мунтяну

Александру Мунтяну родился в 1964 году. По образованию физик, сначала работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы и преподавал в Техническом университете, затем перешел в Национальный банк Молдовы.

После этого Мунтяну переехал в США, где занимал должность во Всемирном банке в Вашингтоне. В 1997 году он вернулся в Молдову, где возглавил представительство Американского инвестиционного фонда WNISEF. Он также был членом и председателем советов директоров ряда предприятий в Молдове и Украине.

У него также есть связи с Украиной – Мунтяну входил в Совет меценатов Печерской международной школы, а с 2007 года он возглавлял департамент прямых инвестиций Dragon Capital в Украине.

В 2018 году подавал заявку на членство в правлении Американской торговой палаты в Киеве, назвав себя "американцем молдавского происхождения, проживающим в Украине и регионе уже 20 лет".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вице-премьер Молдовы назвал условие, при котором страна рассмотрит вопрос об объединении с Румынией. Он назвал возможное объединение с Румынией "планом Б" для Молдовы и подчеркнул, что главной целью страны остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

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