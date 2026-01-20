Премьер Хорватии назвал единственный способ для ЕС остаться влиятельным игроком: касается Украины

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что Европа должна оставаться максимально единой в вопросах безопасности. Важно продолжать всестороннюю поддержку Украины, так как наша страна играет решающую роль в защите свободы, демократии и международного права на европейском континенте.

Видео дня

Об этом Пленкович сказал во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Укринформ". Он отметил, что единственный безопасный способ для Европейского Союза остаться влиятельным игроком – это пытаться быть максимально объединенными.

"Если кто-то увидит разногласия в ЕС, это станет слабым звеном, на которое будут давить. Мы должны говорить друг с другом больше, быть менее резкими в восприятии радикальных изменений и искать решения для глобального порядка", – заявил премьер.

О поддержке Украины

Пленкович напомнил, что в декабре в Брюсселе странам-членам ЕС удалось достичь ключевой политической цели – согласовать финансирование Украины на 2026-2027 годы на сумму 90 млрд евро. По его словам, эти средства обеспечат как стабильное функционирование украинского государства и финансовой системы, так и способность Киева защищаться от российской агрессии.

Премьер-министр Хорватии подчеркнул, что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права и представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран региона, в частности Молдовы и Грузии, которые имеют временно оккупированные территории.

"Ключевое – оставаться решительно на стороне украинцев, на стороне свободы, демократии и международного права. Именно за это мы выступаем. Именно поэтому мы так сильно поддерживали Украину в течение последних четырех лет. Думаю, многие из нас 24 февраля отправится в Киев, чтобы и в дальнейшем выразить поддержку", – отметил Пленкович.

Об Украине в ЕС

Он также убежден, что процесс расширения ЕС остается стратегически важным, а возможное ускорение членства Украины может изменить саму логику расширения – с технократической на геополитическую.

"Если частью мирного соглашения для Украины станет ускоренный путь в ЕС, это полностью изменит оптику расширения. Это откроет пространство для стран Юго-Восточной Европы, наших соседей на Западных Балканах. Для нас стратегически важно, чтобы, наряду с поддержкой Украины, страны нашего региона, особенно Босния и Герцеговина, получили лучшие перспективы", – отметил политик.

Он подчеркнул, Украина имеет уникальный военный и безопасностный опыт, который является чрезвычайно ценным для Европы, а ее членство в ЕС в перспективе способно существенно усилить оборонную и стратегическую способность Союза.

"Украина на самом деле имеет много чего дать Европе в плане безопасности и обороны. По сути, украинская армия сегодня – единственная, которая прошла такое испытание войной и сама имеет пространство для маневра. Мы – маленькая страна. У нас была проблема 30 лет назад, но это почти несравнимо с тем, что выдержала, как пострадала и почему так сильно противостояла Украина, чтобы уменьшить процент ныне оккупированных территорий, незаконно аннексированных... Что я бы предложил президенту Зеленскому, то это никогда не давать ни одной капли чернил на что-то, что может означать де-юре отдачу территорий", – добавил хорватский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина не должна де-юре отказываться от оккупированных Россией территорий. Он прямо сравнил нынешнюю ситуацию Украины с опытом его страны, пережитым в прошлом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!