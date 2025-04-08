Премьер Чехии стал жертвой хакеров: разместили посты о нападении россиян у границы с Калининградом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала стал жертвой хакеров в социальной сети Х. Злоумышленники получили доступ к аккаунту главы правительства и разместили фейковые сообщения от имени премьера.

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Хакеры публиковали сообщения о нападении российской армии на чешских солдат и об ответных мерах на американские пошлины. Об этом Czech News Agency сообщила пресс-секретарь правительства Люси Михут Ешаткова.

Кроме аккаунта премьер-министра от действий хакеров пострадал аккаунт коалиционной группы Spolu. В правительстве заявили, что аккаунты имеют двухэтапную аутентификацию и другие передовые меры безопасности, но несмотря на все меры безопасности, профиль премьер-министра в сети X подвергся атаке.

В одном из постов после атаки на аккаунт премьер-министра, говорилось о нападении российских войск "на чешские подразделения вблизи границы с Калининградом". Представитель правительства подтвердил, что это неправда. В двух других постах на аккаунте Фиалы хакеры написали на чешском и английском языках о подготовке санкций в ответ на пошлины США. Спустя несколько десятков минут после публикации эти посты и информация о нападении на солдат исчезли.

Статьи были написаны в научной манере без явных ошибок. Однако в отличие от других постов на аккаунте премьер-министра, все они содержали видеотрансляцию в прямом эфире. Однако каждая из этих трансляций содержала только статичное изображение без звукового сопровождения.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал Европу увеличить помощь Украине и повысить расходы на собственную оборону до 3% ВВП. Он отметил важность этих шагов для обеспечения безопасности континента и защиты от российской агрессии.

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