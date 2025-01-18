'Прекращение огня - временное': Нетаньяху заявил, что Байден и Трамп согласовали возобновление боевых действий в Газе 'при определенных условиях'

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал первый этап соглашения об освобождении заложников "временным прекращением огня". Он также подчеркнул, что это то, что новоизбранный президент Дональд Трамп тоже сказал в своих первых публичных комментариях относительно договоренности, которая должна вступить в силу уже 19 января.

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Об этом говорится в видеозаявлении, опубликованном 18 января 2025 года, пишет Times Of Israel. Нетаньяху отмечает, что и Дональд Трамп, и президент США Джо Байден подчеркнули, что Израиль может вернуться к боевым действиям в Газе, если следующие этапы соглашения не будут реализованы.

"Израиль не успокоится, пока не достигнет всех своих военных целей, включающий возвращение каждого задерживающегося в Газе заложника", - заявил Нетаньяху.

Премьер-министр также добавил, что США пообещали, что у Израиля будет необходимое оружие, чтобы в случае необходимости вернуться к боевым действиям, и сделает это "новыми способами и с очень большой силой".

Стоит отметить, что впервые описывая соглашение о прекращении огня по отношению к заложникам, он говорит, что "кабинет и правительство" одобрили то, что он называет "основами для возвращения наших заложников".

"По соглашению, утвержденному только что, мы вернем еще 33 наших братьев и сестер. Большинство из них живы", – говорит он.

На данном этапе он не упоминает о дальнейших потенциальных этапах соглашения, согласно которому оставшиеся 65 заложников должны быть освобождены и устанавливается постоянное прекращение огня в Газе.

Нетаньяху отмечает, что соглашение является результатом того, что Израиль противостоял давлению извне и изнутри, а также благодаря сотрудничеству с идущей администрацией Байдена и новой администрацией Трампа.

"Президент Трамп присоединился к миссии по освобождению заложников с момента его избрания. Он разговаривал со мной в среду вечером и приветствовал соглашение", – добавил политик.

В преддверии следующих этапов соглашения, говорит Нетаньяху, "Израиль сохраняет значительные активы, чтобы вернуть всех наших заложников и достичь всех целей войны".

"И президент Трамп, и президент Байден полностью поддержали право Израиля вернуться к боевым действиям, если Израиль придет к выводу, что переговоры по второму этапу никуда не ведут. Я очень ценю это", – резюмировал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило соглашение с террористами ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Ранее Военно-политический кабинет Израиля рассмотрел, одобрил и направил правительству указанное соглашение, заявив, что оно "способствует достижению целей войны".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 15 января правительство Израиля и ХАМАС согласились на приостановление боевых действий в секторе Газа и проведение поэтапного освобождения заложников. Уже тогда ожидали, что в ближайшее время будет официально объявлено подписание соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш практически сразу приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников и заявил, что ООН готова поддержать реализацию этого соглашения.

Но уже 16 января у премьера Израиля заявили, что ХАМАС сорвал договоренности по прекращению огня в секторе Газа. Израильское правительство по этому поводу отметило, что отказ палестинских террористов от части предложенных соглашений "создает кризис", а договоренности по освобождению заложников оказались под угрозой срыва.

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