"Позорная деятельность": в Италии не исключают попыток России повлиять на предстоящие выборы в стране

Россия может попытаться оказать влияние на всеобщие выборы в Италии, которые должны состояться в следующем году. Странам Евросоюза необходимо заранее готовиться к возможным попыткам вмешательства в избирательные процессы.

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Об этом министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Виклоу, Ирландия. Информацию обнародовало итальянское информационное агентство ANSA.

Таяни предупредил о возможном вмешательстве России

Риск российского вмешательства касается не только Италии, но и других государств Европейского Союза, где проходят выборы.

"Это общая проблема, проблема, которая касается всего Европейского Союза, но нельзя исключать, что могут быть попытки повлиять на выборы в странах, где проходит голосование", — заявил он.

Потенциальные попытки России повлиять на демократические процессы необходимо выявлять ещё до того, как они приведут к каким-либо последствиям.

"Я убежден, что это может произойти, именно поэтому нам нужно вмешаться заранее", — сказал Таяни.

Он также назвал возможное вмешательство России в выборы неприемлемым.

"Я не исключаю попыток Российской Федерации вмешаться в демократическую жизнь стран Европейского Союза, вмешиваться в свободные демократические выборы, которые проводятся в наших странах, пытаясь повлиять на волю людей этой позорной деятельностью", – отметил глава МИД.

В Италии усилили защиту от киберугроз

Таяни рассказал, что Италия уже принимает меры для защиты государственных структур от возможных кибератак. В Министерстве иностранных дел страны с 1 января работает отдельное генеральное управление, отвечающее за безопасность.

Кроме того, в ведомстве функционирует круглосуточная оперативная комната, задачей которой является реагирование на киберугрозы.

"Не случайно с 1 января было реформировано Министерство иностранных дел. Существует генеральное управление, ответственное за безопасность — как политическую, так и оперативную, — и не случайно работает круглосуточная оперативная комната, специально предназначенная для отражения кибератак", — рассказал министр.

Значительная часть таких атак направлена против дипломатических представительств Италии и самого министерства и связана с российскими хакерами.

Таяни напомнил о предыдущих кибератаках

Уже были случаи, которые заставляют Рим внимательно следить за кибербезопасностью.

В частности, чиновник упомянул об атаке на сайт Министерства иностранных дел Италии во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского.

"Я помню, что во время первого визита Зеленского, когда самолет приземлился в аэропорту Чампино, я был там, чтобы встретить украинского президента. Тогда произошла атака на сайт Министерства иностранных дел", — сказал Таяни.

Подобные случаи уже имеют прецеденты, поэтому Италия продолжит следить за ситуацией, чтобы гарантировать нормальное функционирование демократических процессов.

"Мы должны быть бдительными, мы должны предотвращать такие действия со стороны страны, с которой мы не находимся в состоянии войны", — заявил министр иностранных дел Италии.

Италия также высказалась по поводу замороженных активов РФ

Во время встречи Таяни также спросили о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Министр заявил, что Италия не выступает принципиально против такого шага, однако считает необходимым сначала оценить юридические риски.

"Мы не против этого в принципе, но нам нужно посмотреть, есть ли для этого правовые основания", — сказал политик.

Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на уровне ЕС и других международных площадок, однако окончательного решения до сих пор нет именно из-за юридических проблем.

"Проблема всегда заключалась в том, что в ходе такого вмешательства могут возникнуть юридические проблемы. Мы много раз это обсуждали, и решение не было принято именно по этой причине — не по политической, а по юридической", — пояснил глава МИД Италии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны итальянского правительства. 24 августа, в 35-ю годовщину независимости Украины, он провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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