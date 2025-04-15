Позолота, десятки комнат и теннисный корт: как выглядят роскошные поместья Трампа. Фото

Президент США Дональд Трамп владеет роскошной недвижимостью, расположенной в престижных районах Нью-Йорка, Флориды, Нью-Джерси и Виргинии. Среди них — знаменитое Мар-а-Лаго в Палм-Бич и элитное имение Севен-Спрингс в Бедфорде.

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Во время своей первой каденции Трамп часто покидал Белый дом, проводя большое количество дней на собственных объектах, включая гольф-клубы. По данным NBC News, таких поездок было немало.

Теперь, когда Трамп снова занял кресло президента США, не исключено, что он и дальше будет отдыхать в своих любимых домах. Несмотря на официальные резиденции, именно Мар-а-Лаго остается его главным "золотым" убежищем. В этих имениях — десятки комнат, позолоченные интерьеры, теннисные корты и роскошь, больше напоминающая дворцы, чем частные дома.

Учитывая возвращение Трампа к власти, интерес к его личному имуществу только растет. Американские медиа в очередной раз берутся за подсчет — сколько дней он будет проводить в резиденциях, которые больше похожи на курорты, чем на места для работы.

Пентхаус в Trump Tower (Нью-Йорк)

Резиденция Трампа в Нью-Йорке – это позолоченный трехуровневый пентхаус на 66 этажей на вершине Trump Tower, его небоскреба на 725 Пятой авеню, созданный по образцу Версальского дворца с декором в стиле рококо и обилием золота.

Этот пентхаус служил основной резиденцией богача, превратившегося в президента, до 2019 года, когда он назначил Мар-а-Лаго своей основной резиденцией. Не исключено, что ради двойной выгоды лучших налогов.

Когда-то Трамп провел для Forbes экскурсию по пентхаусу и сказал изданию, что это "лучшая квартира, когда-либо построенная", и похвастался ее размером – 33 000 квадратных футов и оценочной стоимостью не менее 200 миллионов долларов.

Резиденция фактически занимает 10996 квадратных футов и стоит примерно 54 миллиона долларов.

Резиденция Мар-а-Лаго (Палм-Бич)

Мар-а-Лаго во Флориде стала главным местом отдыха Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Это имение даже прозвали "Зимним Белым домом" или "большим имением Палм-Бич", ведь оно часто покидало Вашингтон, чтобы проводить там время.

Здание появилось в 1927 году – его построила миллионерша Марджори Мерривезер Пост. Она мечтала, чтобы после ее смерти эта роскошная вилла стала собственностью государства и даже официально передала его правительству США. Но из-за слишком высокой стоимости содержания, более миллиона долларов в год, в 1980-х имение вернули семье Пост.

В 1985 году Трамп приобрел Мар-а-Лаго вместе с 17 акрами земли за 5 миллионов долларов. Позже он превратил виллу в частный клуб: построил бальный зал в 20 тысяч квадратных футов с позолотой в 7 миллионов долларов и даже установил четыре золотые раковины по 25 тысяч каждая.

Когда Трамп стал президентом, членство в этом клубе позволяло напрямую общаться с главой государства. В 2017 году стоимость поступления составила 200 тысяч долларов, а уже в 2024 году она выросла до 1 миллиона – и это без ежегодных взносов.

Сколько средств налогоплательщиков уходило на регулярные визиты Трампа в Мар-а-Лаго, точно неизвестно. Но по официальным подсчетам, только четыре его поездки в 2017 году обошлись бюджету минимум в 13,6 миллиона долларов.

Гльф-клуб Трампа в Бедминстере (Нью-Джерси)

Национальный гольф-клуб Трампа в городке Бедминстер, штат Нью-Джерси, был одним из самых любимых мест отдыха Трампа после его имения Мар-а-Лаго. Во время первого президентского срока этот клуб даже получил неофициальное название - "летний Белый дом".

Главное здание клуба является частным и принимает только членов, которые платят вступительный взнос в размере 350 тысяч долларов. Кроме этого, семья Трампа владеет несколькими коттеджами на территории клуба.

В 2009 году именно здесь Иванка Трамп вышла замуж за Джареда Кушнера. А в 2015-м супруги получили разрешение на увеличение площади своего коттеджа еще более чем на 200 квадратных метров.

Трамп настолько благосклонен к этому месту, что когда-то даже планировал быть похоронен именно здесь. Правда, впоследствии изменил мнение и решил, что местом последнего покоя должна быть Флорида.

В 2018 году выяснилось, что работавшие на Трампа клубы получали значительные скидки в местном магазине — до 70%. Это вызвало критику со стороны организации Citizens for Responsibility and Ethics, занимающейся вопросами правительственной этики в США.

Имение "Семь Источников" в Бедфорде, штат Нью-Йорк

Имение "Семь Источников" в Бедфорде, штат Нью-Йорк, остается одним из наименее публичных владений Дональда Трампа. Это большая вилла на 60 комнат, где есть 15 спален, боулинг и три бассейна.

Трамп приобрел ее в 1996 году за 7,5 миллиона долларов и намеревался превратить имение в гольф-клуб. Однако из-за сопротивления местных жителей дом остался частной резиденцией – сейчас она оценивается в 24 миллиона долларов, по данным Forbes.

Имение площадью 50 тысяч квадратных футов было построено в 1919 году Юджином Мейером – бывшим главой Федеральной резервной системы и издателем Washington Post. В 1940 году именно здесь вышла замуж его дочь Кэтрин Грэм, впоследствии возглавившая издание.

Трамп и его семья использовали "Семь Источников" для летнего отдыха и на выходные. Интересно, что в 2009 году он разрешил ливийскому лидеру Муаммару Каддафи временно установить палатку на территории имения, когда она прибыла в США на заседание Генассамблеи ООН — ни один отель не захотел ее принимать.

В 2021 году эта недвижимость оказалась в центре двух уголовных расследований. Следователи подозревают, что Трамп намеренно завысил ее цену до 291 миллиона долларов, чтобы получить налоговые льготы.

Винодельня Трампа в Виргинии

Винодельня Trump, расположенная вблизи Шарлоттсвилля, имеет интересную историю. Дональд Трамп приобрел ее в 2011 году за 8,5 миллиона долларов, хотя вся недвижимость оценивалась в 170 миллионов.

В соглашение вошли 1100 акров земли с виноградниками и винодельней, ранее принадлежавших Патриции Клюге. Из-за финансовых проблем она потеряла собственность, и Трамп выкупил ее через аукцион, а управлять винодельней назначил своего сына Эрика.

Центральное здание имения — Ablemarle House — это роскошная гостиница площадью более 23 тысяч квадратных футов с 45 комнатами. Сегодня она является частью сети Trump Hotels, и остановиться там можно по цене от 299 долларов за ночь.

Хотя Трамп публично заявлял, что владеет одним из крупнейших виноделий в США, официальный сайт предприятия говорит другое. Там говорится, что винодельня зарегистрирована на компанию Eric Trump Wine Manufacturing LLC и не имеет юридической связи с самим Дональдом Трампом, Trump Organization или какими-либо их структурами.

Карибская роскошь Трампа – замок на острове Сен-Мартен

Трамп владеет элитной недвижимостью на карибском острове Сен-Мартен, которую приобрел в 2013 году. Это комплекс Le Château des Palmiers, который он в основном сдает в аренду.

Имение расположено на участке площадью 5 акров и включает две виллы с десятью спальнями, частный бассейн с беседками, спортзал, теннисный корт, открытый бар и отдельное здание для менеджера. В 2017 году Трамп выставил недвижимость на продажу за 28 миллионов долларов, но впоследствии снизил цену до 16,9 миллиона.

Арендовать виллы можно как вместе, так и раздельно. Цены начинаются от 35 000 долларов США в неделю в межсезонье и растут до 140 000 долларов в период праздников.

Дом детства Трампа в Квинсе, Нью-Йорк.

Дом площадью 2500 квадратных футов, построенный отцом президента в 1940 году, на короткое время можно было арендовать за 725 долларов за ночь на Airbnb.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп рос в среде эмоционального пренебрежения и жестокости. Его детство прошло, хоть и в богатой семье, но под постоянным давлением авторитарного отца и отсутствием материнской поддержки.

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