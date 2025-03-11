"Позиция США изменилась": президент Чехии призвал усилить обороноспособность Европы

Президент Чехии Петр Павел заявил, что для Европейского Союза сотрудничество с Соединенными Штатами Америки должно оставаться в приоритете. Однако Европа должна разработать план действий на случай, если ей придется самой себя защищать в случае возможного нападения.

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Страны ЕС должны быть готовы к такому сценарию. Об этом Павел сказал после политических консультаций по вопросам обороны и безопасности, передает Radio Prague International.

Президент отметил, что Чехия готова тесно сотрудничать с европейскими странами, готовыми к усилению обороноспособности блока. По его словам, следует учитывать, что позиция Соединенных Штатов по многим важным вопросам изменилась после прихода к власти Дональда Трампа.

Поэтому необходимо самостоятельно уделять гораздо больше внимания обороноспособности как Чехии, так и ЕС и Европы, отметил он.

Павел подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать усилия Украины, направленные на прекращение огня и завершение начавшейся российской войны. Однако президент подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение не должно быть "вознаграждением для агрессора".

В нынешней сложной ситуации вопрос обороны и безопасности – дело не одной политической партии, а всей Чехии, добавил президент.

RPI напоминает, что премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о созыве в четверг внеочередной встречи лидеров парламентских партий по обсуждению вопросов безопасности и обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Петр Павел отметил, что Европа должна начать создание широкой коалиции стран, стремящихся к установлению справедливого мира в Украине. То, что сейчас пытаются "продать" под видом мира – прекращение войны на условиях агрессора – это капитуляция.

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