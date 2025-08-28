Повлияла ли война в Украине на ядерный потенциал РФ: в Пентагоне ответили

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину, которое длится уже 3,5 года, ядерный потенциал страны-агрессора был почти полностью модернизирован. Война в целом не привела к его ослаблению.

Такое заявление сделал заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара в разговоре с представителем Института аэрокосмических исследований имени Митчелла. Он отметил, что средства, которые РФ выделяет на ядерное сдерживание, по-прежнему имеют приоритет над делами, касающимися Украины.

Генерал-лейтенант также прокомментировал стремительное увеличение ядерного арсенала Пекина.

"Я нахожусь на своей должности около двух лет. И за это время Пекин нарастил свои силы ядерного сдерживания в эквиваленте, равном всему ядерному арсеналу Великобритании", – резюмировал военный.

Что предшествовало

В Китае отвергли призыв США присоединиться к переговорам по ядерному разоружению. В Пекине считают такую просьбу Вашингтона "неразумной и нереалистичной".

