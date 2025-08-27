'Не на одном уровне': в Китае ответили на призыв США к переговорам о ядерном разоружении

В Китае отвергли призыв США присоединиться к переговорам по ядерному разоружению. В Пекине считают такую просьбу Вашингтона "неразумной и нереалистичной".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что обсуждал вопрос ЯО с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома хотел бы, чтобы КНР также приняла участие в переговорах, но представитель китайского МИД Го Цзякунь отверг эту идею, передает Reuters.

Что не устраивает Пекин

По словам дипломата, китайские и американские ядерные силы очень отличаются. "Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разном уровне, а стратегическая безопасность и ядерная политика двух стран совершенно различны", – заявил Го Цзякунь.

Он утверждает, что КНР якобы придерживается ядерной стратегии самообороны, а также политики неприменения ядерного оружия первой. В министерстве иностранных дел заверили, что в ядерной гонке их страна участия "не принимает".

"Страны с крупнейшими ядерными арсеналами должны добросовестно выполнять свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению", – сказал Го Цзякунь.

Позиция Дональда Трампа

В понедельник, 25 августа, перед встречей с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном, Трамп заявил журналистам: "Одна из задач, которую мы пытаемся решить с Россией и Китаем, – это денуклеаризация, и это очень важно".

Этот процес президент Соединенных Штатов назвал "большой целью". "Но Россия готова к ней, и, я думаю, Китай тоже будет готов. Мы не можем допустить распространения ЯО. Мы должны остановить ядерное оружие. Мощь слишком велика", – сказал Трамп.

