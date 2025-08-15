Иран признался в сотрудничестве с Россией и Китаем: в МИД оправдались и вспомнили о 'ядерке'

Иран признался, что сотрудничает с Россией и Китаем, чтобы предотвратить восстановление санкций европейских государств из-за возвращения к ядерной программе. Три страны уже заявили, что они готовы возобновить санкции против Тегерана.

Об этом пишет Barrons. Издание ссылается на слова министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он заявил в четверг, 14 августа, что его страна сотрудничает с Китаем и Россией, чтобы предотвратить возобновление европейских санкций в отношении ядерной программы Тегерана после того, как Великобритания, Франция и Германия угрожали их возобновить.

"Мы попытаемся предотвратить это. Мы работаем с Китаем и Россией, чтобы остановить это. Если это не сработает, и они это применят, у нас есть инструменты для реагирования. Мы обсудим их в надлежащее время", – заверил Арагчи.

Глава МИД Ирана не стал вдаваться в подробности, каким образом российский, иранский и китайский режимы собираются предотвратить восстановление европейских санкций.

Что предшествовало

Министры иностранных дел "Евротройки", в которую входят Германия, Франция и Великобритания, обратились 13 августа в ООН с письмом, в котором сообщили о готовности возобновить санкции против Ирана.

Все три страны подписали соглашение в 2015 году, которое отменило санкции в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Соглашение, срок действия которого истекает в октябре, включает "механизм обновления", позволяющий возобновить санкции.

"Если Иран будет продолжать нарушать свои международные обязательства, Франция и ее немецкие и британские партнеры восстановят глобальное эмбарго на вооружение, ядерное оборудование и банковские ограничения, которые были сняты 10 лет назад в конце августа", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД, фактически развалилось после того, как президент США Дональд Трамп вышел из него в 2018 году во время своего первого срока и возобновил разрушительные санкции.

Европейские страны пытались сохранить соглашение, тогда как Иран сначала придерживался условий, а затем начал наращивать обогащение урана.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что иранская делегация тайно посетила российские научные учреждения, которые занимаются ядерными технологиями двойного назначения. Визит состоялся на фоне растущих опасений на Западе относительно возможной активизации иранской ядерной программы, которую официально приостановили в 2003 году.

