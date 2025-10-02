'Последствия оказались бы хуже': в Эстонии заявили, что сбивать самолеты РФ над страной было бы 'стратегической ошибкой'

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что в инциденте, когда российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, применение оружия было бы стратегической ошибкой. В случае реальной угрозы НАТО действовала бы решительно.

Видео дня

Об этом Мерило рассказал в эфире эстонского телеканала ETV. По его словам, утром 19 сентября, когда российские самолеты зашли в воздушное пространство Эстонии, не было непосредственной угрозы жизни граждан, поэтому применение силы не было оправдано.

Андрус Мерило оценивает действия Эстонии во время инцидента как взвешенные и направленные на усиление дипломатической позиции НАТО – сбивать самолеты в той ситуации было бы ошибкой.

"Я утверждаю, что сбить самолет на этот раз было бы стратегической ошибкой, последствия которой были бы для нас значительно хуже, чем дипломатическая победа, которой мы достигли в урегулировании инцидента. И многие наши союзники, вероятно, не поняли бы этого шага", – подчеркнул командующий.

Командующий отметил, что для квалификации иностранного самолета как непосредственной угрозы должна быть четкая опасность для человеческой жизни. В этом случае таких оснований не было.

"Современные системы вооружения настолько мощные, что для уничтожения целей в Эстонии самолетам даже не нужно покидать российское воздушное пространство. Поэтому не хватало некоторых шагов, которые бы квалифицировали их (российские истребители. – Ред.) как непосредственную угрозу. Так же, как и при применении смертельной силы где-либо должна быть непосредственная угроза человеческой жизни. На тот момент этого не было, и поэтому эти самолеты не были сбиты", – объяснил Мерило.

Он также отметил, что решение о применении силы должно приниматься на уровне НАТО, а не отдельными эстонскими чиновниками или военными. Мерило отверг тезис о том, что это было умышленное испытание, зато назвал ситуацию шагом эскалации, направленным на создание резонанса и облегчение действий России в Украине.

"Играть с такой возможностью эскалации, особенно играть с возможностью непреднамеренной эскалации, абсолютно безответственно. Мы готовы применить смертельную силу для защиты наших людей", – добавил он.

По его оценке, конкретный инцидент не изменил общей картины угроз для Эстонии: Москва, по мнению Мерило, по-прежнему больше всего сосредоточена на военных действиях в Украине и пока не имеет ресурсов для открытого нападения на НАТО. В то же время командующий предупредил, что оценка угроз – динамичный процесс и в случае дальнейшего обострения патрульная миссия НАТО в Эстонии может быть переформатирована в миссию противовоздушной обороны.

Что предшествовало

Напомним, утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллина. На перехват был поднят F-35 Италии. После этого правительство Эстонии инициировало консультации согласно 4-й статье НАТО. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Также OBOZ.UA сообщал, что Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей, F-35A, способных нести ядерные бомбы. Эстонский министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова "открыть двери перед своими союзниками".

