Португалия перевезла 2 млн т песка, чтобы спасти пляжи: что из этого вышло

Португалия провела масштабную операцию по восстановлению побережья Алгарве, перенеся около 2 млн тонн песка, чтобы защитить от эрозии более 6,7 км пляжей между Куартейрой и Гаррау. Песок добывали из подводного месторождения, транспортировали по морю и распределяли вдоль побережья, увеличивая ширину пляжей в среднем примерно на 37 метров.

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Об этом пишет Ecoticias. Проект охватил около 4,2 миль побережья муниципалитета Луле — одного из самых известных туристических районов Португалии, где пляжи летом принимают большое количество отдыхающих.

Зачем понадобилось столько песка

По данным правительства Португалии, всего на побережье было размещено около 1,8 млн кубических ярдов отложений. Его использовали для восстановления профиля пляжа, который постепенно терял песок из-за волн, ветра, природных процессов и дефицита осадочных материалов.

Стоимость масштабной операции составила около 15 млн евро. Основная цель – замедлить береговую эрозию, стабилизировать побережье и создать дополнительный природный буфер перед скалами и застроенными территориями.

Необходимость такого вмешательства связана также с повышением уровня моря и риском более сильных погодных явлений. Дополнительный слой песка должен принимать на себя основное воздействие волн и таким образом защищать береговую линию.

Как происходило восстановление пляжей

Искусственное пополнение пляжа не означает просто высыпать на берег любой доступный песок. Перед началом работ исследуют участок морского дна, с которого будут добывать осадок, чтобы его характеристики максимально соответствовали материалу естественного пляжа.

Песок добывали земснарядами из подводного месторождения, после чего доставляли судами к побережью. Затем его распределяли и формировали в соответствии с необходимым профилем пляжа.

Работы проводились поэтапно на участках Трафал, Вале-ду-Лобу, Гаррау, Форте-Нову и Куартейри. По данным местных источников, ссылающихся на Португальское агентство по охране окружающей среды, этап пополнения пляжей начался после прокладки подводного трубопровода в начале апреля. Завершить работы планировалось к 6 мая — к началу пикового туристического сезона.

Почему Алгарве нуждается в защите

Алгарве славится своими пляжами, скалами и популярностью среди туристов, однако его побережье подвергается всё более сильному воздействию эрозии. Природные процессы сочетаются с интенсивным использованием прибрежной территории и рисками, связанными с изменением климата.

Правительство Португалии заявило, что нынешняя операция должна уменьшить разрушение скал, стабилизировать береговую линию и предотвратить негативное воздействие на систему барьерных островов Риа-Формоза, расположенную дальше вдоль побережья.

Перед началом проекта власти также провели оценку воздействия на окружающую среду и получили соответствующую экологическую декларацию.

Министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария да Граса Карвалью заявила, что правительство стремится обеспечить безопасность людей и защиту побережья. В то же время для местных властей речь идет не только о сохранении природы: от состояния пляжей напрямую зависят туризм, рабочие места и безопасность расположенной поблизости инфраструктуры.

Спасёт ли это пляжи надолго

Масштабное восстановление пляжей может дать побережью дополнительное время для адаптации, однако не способно навсегда остановить эрозию. В Алгарве подобные работы проводились уже в 1998, 1999, 2006 и 2010 годах.

После работ 2010 года значительная часть насыпанного материала впоследствии была утрачена. Это указывает на главную проблему такого метода: песок, который сегодня возвращают на пляж, природные процессы со временем могут снова вынести в море.

Поэтому нынешний проект скорее является не окончательным решением проблемы, а способом отсрочить её последствия. Побережье придётся постоянно контролировать, а при необходимости — снова пополнять запасы песка.

Мягкий способ защиты побережья

Искусственное пополнение пляжей считается относительно мягким методом берегозащиты по сравнению с бетонными дамбами или массивными каменными сооружениями. Оно позволяет сохранить естественный облик побережья, одновременно создавая дополнительное пространство между морем и территориями, которые необходимо защитить.

Однако масштаб такой операции впечатляет. Перемещение более 2 млн тонн песка требует специальных судов, значительных затрат топлива, инженерных работ, экологического мониторинга и тщательного планирования, чтобы минимизировать влияние на туристический сезон.

Фактически Алгарве стало примером проблемы, с которой всё чаще сталкиваются прибрежные регионы по всему миру: что делать, когда пляж, который одновременно является туристическим ресурсом и естественной защитой побережья, постепенно исчезает. Пока что Португалия делает ставку на возвращение песка — и надеется, что созданного таким образом буфера хватит надолго.

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