"Попытка запугивания": посольство России в Швеции пожаловалось на нападение с использованием красной краски и имитацией бомбы

Посольство России в Швеции заявило , что в ночь на четверг его территорию якобы атаковали два беспилотника. Российские дипломаты утверждают, что один дрон сбросил контейнер с красной краской, а другой упал рядом со зданием с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства.

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Об инциденте сообщило посольство РФ в Швеции. В то же время, по состоянию на момент публикации, шведские власти официально не комментировали инцидент.

Что известно

В российском посольстве утверждают, что инцидент произошел около двух часов ночи. По их версии, первый квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской, тогда как второй дрон с макетом самодельного взрывного устройства упал неподалеку от здания диппредставительства.

"Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии", — заявили дипломаты.

Российская сторона утверждает, что за более чем два года таких инцидентов якобы было несколько десятков. В дипмиссии также заявили, что местные правоохранители лишь фиксируют происшествия, однако, по их словам, расследования не дали результатов.

"В таких условиях вся ответственность за продолжение нападений на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", – пригрозили в посольстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 20 июня на здании посольства России во Франции появилась проекция прицела украинского дрона FP-2. Ранее во французской столице прошла оборонная выставка Eurosatory 2026, на которой, в частности, была представлена новая украинская баллистическая ракета FP-9.

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