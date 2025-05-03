Польша отмечала День Конституции: Дуда вспомнил про первого короля и исторические достижения. Фото и видео

В субботу, 3 мая, в Польше отмечали 234-ю годовщину провозглашения первой Конституции Речи Посполитой. По всей стране состоялись торжества с участием первых лиц государства, в частности президента Анджея Дуды.

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Он во время праздничного выступления на Замковой площади в центре Варшавы подчеркнул, что это день польской гордости за исторические достижения, за польскую государственность, которая насчитывает более 1000 лет. Об этом сообщает "Укринформ".

Дуда подчеркнул, что принятие польской Конституции 3 мая в конце 18 века было значительным достижением польской юридической мысли на мировом уровне.

Он также напомнил, что недавно поляки отмечали 1050 лет крещения Польши, а несколько дней назад – 1000-летие коронации первого польского короля Болеслава Храброго.

По словам политика, в истории были разные периоды, в том числе и потери государственности. "Но мы всегда ментально и культурно были частью Запада", – подчеркнул польский лидер.

В МИД Польши отметили, что День Конституции 3 мая является символом их идентичности, борьбы за демократию и независимость.

"Правительственный акт, принятый 234 года назад, дал надежду на лучшее будущее и сегодня остается источником гордости для поляков. Помним историю и строим сильную Польшу вместе!" – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время митинга в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство Польши) один из участников – сторонник кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна – сорвал с ратуши флаг Украины. Политик заявил, что ответственность за инцидент берет на себя.

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