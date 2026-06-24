Политический скандал в Чехии: президент подал в суд на правительство из-за невключения его в состав делегации на саммит НАТО

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что подал иск в Конституционный суд против правительства страны. Это произошло после того, как там отказались включить главу государства в состав делегации на саммите НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре (Турция).

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Об этом Павел заявил в видеообращении, которое опубликовал в X во вторник, 23 июня. Он уточнил, что речь идет об иске о компетенции, цель которого – уточнить полномочия президента и правительства для представительству страны за рубежом.

Павел подчеркнул, что его исключение из делегации является "беспрецедентным и крайне неудачным шагом". По словам политика, президенты возглавляли чешские делегации на 19 из 20 прошлых саммитов НАТО при различных президентах и правительствах. Было лишь одно исключение, когда глава государства не посетил саммит по состоянию здоровья.

В правительстве Чехии, которое возглавляет премьер Андрей Бабиш, заявили, что не включат Павла в состав своей делегации на саммите альянса в июле. Это аргументировали тем, что правительство должно отстаивать свои позиции, в частности низкие расходы на оборону.

Бабиш указал, что сам поедет в Анкару 7-8 июля вместе с министрами иностранных дел и обороны. Павел утверждает, что Бабиш пытается "исключить" его из саммита и таким образом "ограничить роль, предоставленную ему Конституцией".

Как пишет Politico, решение правительства не включать Павела в состав делегации может быть связано с тем, что он будет противодействовать сокращению расходов на оборону, поскольку считает это безответственным. Ожидается, что на встрече в Анкаре Бабиш объявит о решении сократить оборонные расходы на 1,8% ВВП, что ниже целевого показателя НАТО – 2%.

Бабиш заявил, что хотя он "уважает" решение президента подать иск, он "не считает это хорошей идеей".

"Неправильно, когда государственные деятели подают иски друг против друга в Конституционный суд, поэтому я также не подавал иск о компетенции, когда господин президент отказывался назначить господина Турка министром, хотя, по моему мнению и по мнению многих экспертов, он нарушал Конституцию", – написал он в X.

Бабиш также заявил, что решение о невключении Павела в состав делегации было принято "прагматично, а главное – практично, исходя из оценки того, как будет проходить саммит". По его словам, делегация должна быть на правительственном уровне, и не имело бы смысла, чтобы в ее составе были и премьер, и президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июня в столице Чехии прошел масштабный протест. Тысячи граждан собрались перед офисом чешского общественного вещателя в Праге, чтобы выразить свою поддержку СМИ и несогласие с действиями правительства премьер-министра Андрея Бабиша.

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