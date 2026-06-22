В Чехии тысячи людей протестовали из-за действий правительства Бабиша: в чем причина

В столице Чехии 21 июня прошел масштабный протест. Тысячи граждан собрались перед офисом чешского общественного вещателя в Праге, чтобы выразить свою поддержку СМИ и несогласие с действиями правительства премьер-министра Андрея Бабиша.

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Дело в том, что власти хотят перевести общественное радио и телевидение на государственное финансирование, начиная со следующего года. Сейчас они получают средства за счет сборов, уплачиваемых физическими лицами, домохозяйствами и предприятиями, передает AP.

План правительства считается опасным для независимости общественных медиа. Отметим, что уже в понедельник, 22 июня, их сотрудники запланировали предупредительную забастовку, чтобы привлечь внимание к проблеме и попытаться изменить решение чиновников.

Активисты объясняют, что нововведения дадут трехпартийному коалиционному правительству средства для контроля над СМИ по примеру популистских правительств в Словакии во времена премьер-министра Роберта Фицо и в Венгрии во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

"СМИ не принадлежат политикам. Они принадлежат всем нам, и мы не позволим, чтобы их у нас украли", – сказал Микулаш Минарж, главный организатор группы "Миллион моментов за демократию".

Добавим, что правительственный план, подвергшийся критике со стороны международных медиаорганизаций, предусматривает выделение СМИ на 15% меньше средств, чем они получают в этом году. Также он не содержит никаких гарантий финансирования в будущем.

Директора общественного радио и телевидения Чехии уже предупредили, что им придется уволить сотни сотрудников. Бабиш, к слову, ответил, что медиа нужно экономить средства.

Как писал OBOZ.UA, недавно лидер ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" и спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура выступил за лишение украинских беженцев временной защиты. Он сказал, что сделал бы это "немедленно", если бы мог принимать подобные решения.

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