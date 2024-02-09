Дело в том, что Украина уже жила очень долгое время в условиях Союза. Пусть это был не Евросоюз, то, если разобраться в сути для нас все было тоже самое. Важные все решения и в том, и в том случае принимаются не в Киеве, торговый рынок регулируется не в Киеве, деньги тоже делятся не в Киеве. И самое главное, что и СССР и Евросоюз глубоко левые по идеологии, то есть социалистические.

Главная черта такой экономической модели это усиление функций правительства и всех видов бюрократии, распределение общественных благ через бюджет, а это значит высокие налоги, правила и инструкции на все случаи жизни и как, следствие коррупция и консервация правящих классов. По такой модели живёт не только Евросоюз, но и, например, до последнего времени жила Аргентина. И эта модель привела страну, некогда очень богатую к экономическому краху. Застой экономики, огромные долги, инфляция и бедность заставили людей искать ответ на вопрос, а есть ли альтернатива. Оказалось есть.

Новый президент страны пришёл к власти с намерением отказаться от регулирования экономики, дать свободу предпринимателям, уменьшить налоги, отменить давление в банковской системе и дать возможность людям зарабатывать. То есть дать возможность каждому аргентинцу заработать столько, сколько он хочет. В первые же дни в парламент был направлен целый пакет законов, направленных на снятие торговых барьеров и открытие экономики для свободного роста. Естественно сразу возникло противодействие бюрократической системы. Правительство параллельно отменили сотни экономических ограничений, был сбалансирован курс национальной валюты, в два раза сокращено количество министерств и соответственно расходов на них.

Несмотря на то, что прошло всего три месяца с дня выборов, инфляция уже сокращается и показатели экономики улучшаются. Принцип свободного предпринимательства - не мешайте людям, они сами решат экономические проблемы срабатывает всегда. Свободна экономика всегда несёт за собой свободу выбора - как зарабатывать, где и сколько тратить, где учиться и вообще свободу распоряжаться своей жизнью. В Европе давно уже такого нет - все зажать, огромные налоги, бесконечные правила и инструкции. Расти некуда не только людям, но и странам. Украине надо дать возможность заработать, вырастить новых лидеров. А для жтого нужна свобода. В условиях свободной экономики появится сила. Как это все появляется в Аргентине сейчас.