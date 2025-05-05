Писториусу повезло: действующий глава Минобороны Германии сохранит свой пост в новом правительстве

Министр обороны Германии Борис Писториус сохранит свой пост в новом правительстве. В частности, Социал-демократы, вошедшие в коалицию с Христианско-демократическим союзом по формированию нового правительства Германии, в понедельник 5 мая, обнародовали список своих министров.

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Об этом сообщает издание Spiegel. Согласно представленному списку, Писториус остается на занимаемой должности.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обнародовала состав своего будущего правительства:

– Борис Писториус (65 лет) продолжит работу в должности федерального министра обороны, став единственным министром из предыдущего правительства, которое сохранило свой пост.

– Ларс Клингбайль (47 лет) занимает должность федерального министра финансов и вице-канцлера. Кроме лидера в партии, он станет министром и вицеканцлером.

– Бербель Басс (57 лет) возглавит Министерство труда и социальных дел. Она заменит Губертуса Гайля, ранее занимавшего эту должность и объявившего о своей отставке.

– Верена Губерц (37 лет) назначена федеральным министром жилищно-коммунального хозяйства, городского развития и строительства. Ее повысили с должности заместителя председателя парламентской группы.

– Стефани Хубиг (56 лет) станет федеральным министром юстиции и защиты прав потребителей. Ранее она занимала должность министра образования земли Рейнланд-Пфальц.

– Рим Алабали-Радован (35 лет) возглавит Министерство экономического сотрудничества и развития. Бывший комиссар по интеграции и борьбе с расизмом заменит Свени Шульце.

– Карстен Шнайдер (49 лет) занимает должность федерального министра по вопросам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности. До этого он был уполномочен федеральным правительством по вопросам Восточной Европы.

– Элизабет Кайзер (38 лет) станет государственным министром и уполномоченным Федерального правительства по делам Восточной Германии. Ранее она работала парламентским государственным секретарем по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

– Натали Павлик (32 года) назначена государственным министром и уполномоченным федерального правительства по миграции, беженцев и интеграции. Ранее Павлик была уполномочена по переселенцам.

Что известно о Борисе Писториусе

В 2006-2013 он был мэром Оснабрюка. С февраля 2013 возглавил министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. 17 января 2023 г. был назначен министром обороны Германии в правительстве Олафа Шольца после того, как Кристине Ламбрехт объявила о своей отставке.

Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Писториус заявил, что Германия и дальше будет поставлять оружие Украине. Это будет происходить, даже если Соединенные Штаты прекратят свою помощь. В частности, политик отметил, что поддержка Украины – это также вопрос безопасности и мира в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии считает, что Украине не стоит соглашаться с предложением президента США Америки Дональда Трампа и отдавать свои территории России взамен на прекращение огня. Такая "уступка", по его словам, означала бы "капитуляцию Украины".

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