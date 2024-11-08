Нет, выборы прошли демократично и честно – как в Германии 5 марта 1933 года. И победа Трампа безоговорочна, он набрал гораздо больше голосов (на данный момент 50,8%), чем партия Гитлера (43,91%). Но разгромно проиграли не только демократы, а и американская демократия. Некогда Мережковский писал о грядущем Хаме – 5 ноября он грянул в США!

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Судя по этому разгромному поражению демократов (именно демократов в целом, а не персонально Харрис – она делала, что могла, хотя могла и больше), трампизм востребован американским социумом, и первый приход Трампа не был случайностью. Победоносный Донни не причина повреждения нравов, а следствие, симптом тяжелой болезни. Как и Путин в России.

Возвращение Трампа означает также обострение застарелой болезни другого организма – демократической партии. Первым звоночком недуга стало выдвижение Хиллари Клинтон. Мало того, что она была непопулярна в народе, так еще, и это главное – она женщина. После харизматичного Обамы в штабе демократов, что называется, заелись, решили, что взяли бога за бороду, а тут еще такой несерьезный соперник, как дешевый популист Трамп. И поплатились.

Но урок не пошел впрок и демы снова наступили на те же грабли. Даже на несколько. Во-первых, Байден (к нему в Украине немалые счеты) не должен был вступать в президентскую гонку. Во-вторых, памятуя опыт с Хиллари Клинтон, не должен был выдвигать Харрис даже в той авральной ситуации, которую сам же и создал. Она никак не могла за три месяца создать себе популярность, достаточную для победы – и никто не смог бы, начинать готовить преемника надо было пару лет назад. Но главное – она женщина и вдобавок черная. Это было слишком в 2016 году и тем более для нынешней Америки. Она изменилась.

Что и показали выборы: в 2020 году Байден набрал 81 млн голосов, в этом году Харрис 69 млн. Минус 12 миллионов. И они не просто не пришли на избирательные участки, нет, многие из них поддержали Трампа. Печально завершает честолюбивый Байден свою каденцию. Уже можно признать, что он вел недальновидную и нерасчетливую политику как вовне, так и внутри страны. Одной из жертв его внешней политики стала Украина, а внутренней – Америка. Он так хотел лично победить Трампа, что преподнес страну тому на блюдечке.

После этой вполне оправданной ламентации (настроение ни к черту) поделюсь личными впечатлениями.

Флорида, выборы

Что касается моей Флориды, то на нее приходится почти полтора миллиона из тех пяти, на которые Трамп обошел Харрис в целом. Так что ни мой голос, ни голоса супруги, дочери и зятя никак не могли переломить ход борьбы. Даже соседний округ Duval с миллионным Джексонвиллом, традиционный оплот демократов, в этот раз лег под Трампа: 50,2% против 48,7% у Харрис. Что уж говорить про наш Сен-Джонс, в котором республиканцев две трети: 65,2%–33,8%.

Даже среди флоридских женщин Харрис не смогла победить: 48% против 50%. Что ж, дамы зря ее не поддержали – в бюллетень была внесена поправка, разрешающая аборты (и то только по медицинским показаниям), она набрала 57,1%, но... не прошла. Оказывается, заправляющие в штате GOPники установили планку в 60%. Проиграла и наша кандидатка в Сенат, и 20 из 28 кандидатов в Палату представителей.

Во многом Трампу помогли консервативные латинос: его поддержали 58% их, почти как белое население – 61%. О русскоязычных даже не говорю: 75–80% ярые трамписты. Homo soveticus.

Что еще? По почте проголосовало 15%, в том числе и я, досрочно – 28%, что необычно много. В том числе большинство пуэрториканцев, а зря – им очень не понравилось сравнение их родины с островом мусора на одном из последних ралли Трампа, но было поздно.

Кстати, и в Нью-Йорке, где я жил до переезда во Флориду, есть своя Флорида – это Статен-Айленд и Южный Бруклин. На электоральной карте они залиты красным, цветом республиканцев. В этот советский цвет ее раскрасили русскоязычные и прочие эмигранты из СССР и постсоветских стран.

Красная империя давно развалилась, но совковый менталитет так и не выветрился из голов иммигрантов. Хомо советикус не исчез даже за океаном, и своими руками превращает Америку в подобие того совка, из которого бежал якобы за свободой. Не за свободой они бежали, а за колбасой! И ведут дело к тому, что снова останутся и без свободы – и без колбасы.

О честности американских выборов на личном опыте

Это я писал в день выборов.

Первые результаты появятся к ночи, а судить о том, кто побеждает, можно будет скорее всего к пятнице (так мы надеялись, но разгром был сокрушительным и молниеносным, и к утру среды все было ясно). Поэтому делюсь пока процедурными впечатлениями.

В 11 часов утра 5 ноября Фейсбук предложил украсить аватарку значком Vote (Голосуй) и сообщил, что в штате Нью-Йорк проголосовало более 2,4 млн человек. Пару часов назад было на 600 тысяч меньше – многие голосовали досрочно. Но значком я мог похвастать еще две недели тому, поскольку голосовал по почте. То бишь отправил бюллетень с именами Харрис и прочих демократических кандидатов на иные посты. И хорошо, что указал имейл на конверте!

Потому что бюллетень не засчитали. Мол, подпись не соответствует. Да, с возрастом стало трудно так лихо расписываться, как в молодые годы, и подпись действительно подкачала. Но я — вот, что значит подрыв Трампом доверия к нашим институтам! — заподозрил махинации GOP-ников, то бишь республиканцев трамповского розлива, которые правят, точнее заправляют в нашей Флориде. Если они так много говорят о махинациях избирательных комиссий, то не у них ли самих такие замыслы и поползновения?

Напрасно я так думал! Сразу после сообщения о проблеме посыпались звонки, письма и эсэмэски от членов избирательной комиссии и наблюдателей — с заботливыми советами как исправить ошибку. Через день пришел официальный имейл с бланком аффидевита, подтверждающего, что я это я, и указаниями, куда, как и с чем его после заполнения отправить (со сканом ID, документа, удостоверяющего личность) – почтой или электронной почтой. Через два дня пришел конверт с бланком аффидевита, каковой я тут же заполнил и отправил, приложив скан ID. Имейл со сканами отправил раньше. Все это сопровождалось многочисленными напоминаниями и пояснениями – имейлами, эсэмэсками и звонками.

Вскоре пришел имейл, подтвердивший получение избиркомом оных документов, а всего я насчитал более десятка звонков и посланий. И все они были пронизаны человеческой теплотой и желанием помочь.

А ведь наш пригородный округ жестко трампистский! Их тут более двух третей. Так что теперь я спокоен – если не за нашу избирательную систему, то за прозрачность подсчета голосов. Трамп нагло врал о краже выборов. Впрочем, он всегда врет. Всегда. Можно даже сказать, что он картезианец – если бы он слышал о Декарте: "Я лгу, следовательно, я существую!"

Резюме

Оно будет кратким: в Украине должны четко помнить, что Трамп картезианец – в указанном выше смысле.