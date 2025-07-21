Папа Римский намерен возобновить диалог с Московским патриархатом – ANSA

Папа Римский Лев XIV в субботу, 26 июля, должен встретиться с представителем Русской православной церкви (другое официальное название – Московский патриархат) митрополитом Волоколамским Антонием. Последний является председателем отдела внешних церковных связей МП.

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О запланированной встрече заявило итальянское агентство ANSA, ссылаясь на собственные источники. Если информация достоверна, это будет первой аудиенцией нового главы Римско-католической церкви с российским митрополитом Антонием

"Источники сообщают, что Лев намерен возобновить диалог с Московским патриархатом после обострения отношений, связанного с российским вторжением в Украину", – отметили журналисты.

40-летний митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк) является постоянным членом синода РПЦ. Его называют одним из самых влиятельных представителей российской церкви в Европе и наследником патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

Он активно поддерживает путинский режим. В 2022 году Антон Севрюк присутствовал в Кремле на церемонии "принятия в состав РФ" четырех украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

В июле прошлого года диктатор Владимир Путин включил митрополита Антония в "совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ".

В недавнем интервью "РИА Новости" Антон Севрюк жаловался на "преследования" УПЦ МП в Украине и "притеснения верующих в этой стране". Также он говорил, что ВСУ "вторглись" на территорию Курской области, а украинские спецслужбы "совершали теракты" в России.

Добавим: с предшественником Льва XIV Папой Франциском митрополит Волоколамский Антоний встречался несколько раз (впервые 5 августа 2022 года, в последний раз 11 июля 2024-го). Севрюк также присутствовал на похоронах Франциска 26 апреля 2025-го.

Как ранее писал OBOZ.UA, 2 июля в Ватикане состоялась уже вторая встреча Синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Римским Львом XIV. Блаженнейший Святослав передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев и пригласил Папу лично посетить Украину.

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