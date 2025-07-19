Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США поддержала продление военной помощи Украине. За это проголосовало подавляющее большинство конгрессменов: 353 против 76.

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Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон. На очереди – рассмотрение законопроекта в Сенате.

"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов "за" поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине, проголосовав 353 против 76", – написал республиканец.

Поскольку законопроект получил двухпартийную поддержку в Палате представителей, далее его должен рассмотреть Сенат. При рассмотрении в верхней палате американского парламента текст законопроекта могут как принять без изменений, так и внести в него поправки или вообще отклонить.

Если закон будет принят еще и там, его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Некоторые пользователи под твитом Бейкона оставляли пропитанные желчью комментарии. Один написал про "огромный государственный долг США" и то, что Вашингтон "всегда находит деньги для Украины" – мол, это делается для отмывания средств. Другой – повторил давнюю выдумку российской пропаганды о том, что Украина "продает американское оружие по всему миру".

Конгрессмен, известный своей проукраинской позицией этим пророссийским "критикам" советовал почитать исторические книги и хотя бы немножко открыть для себя, что представляет собой Россия на самом деле – а также задуматься, сколько будет стоить США текущая "экономия", когда дело дойдет до прямого столкновения. А некоторых прямо обвинял в работе на РФ и распространении российских нарративов, называя их "выпускниками российских военных вузов".

Большинство же пользователей напоминали немногочисленным пророссийским симпатикам, что Украина борется за собственное существование, а также тщетно требовали хоть каких-то доказательств озвученных обвинений.

Напомним, ранее недавно назначенная на должность премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что Украина планирует подписать соглашение о дронах с США. Украинские технологии, которые стремительно развиваются с учетом опыта, полученного в реальных боевых условиях, заинтересовали американских военных.

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