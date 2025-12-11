Палата представителей приняла оборонный бюджет США: сколько средств предусмотрено для Украины

В среду, 10 декабря, Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) приняла ежегодный законопроект об оборонном бюджете на 900 миллиардов долларов. Документ, поддержанный 312 голосами против 112, был направлен в Сенат накануне дедлайна.

Против принятия бюджета, в котором упоминается и помощь Украине, проголосовали 94 демократа и 18 республиканцев. Об этом сообщает The Hill.

Закон о национальной оборонной авторизации (NDAA) – это традиционно двухпартийный закон, который определяет оборонные приоритеты США на следующий год. В этот раз он предусматривает, среди прочего, повышение зарплат военнослужащих, ограничение американских инвестиций в Китай и полную отмену санкций против Сирии.

Ожидается, что верхняя палата проголосует за проект оборонного бюджета на следующей неделе, передает "Укринформ".

Сколько средств предусмотрено для Украины

В тексте документа упоминается помощь для Украины по программе USAI, на которую дополнительно заложено по 400 млн долларов финансирования на 2026 и 2027 годы.

USAI предусматривает закупку оружия у производителей. Администрация президента Дональда Трампа не финансирует поставки вооружение Украине. Однако Трамп поддержал механизм, по которому Вашингтон поставляет оружие Киеву за счет других украинских союзников: те покупают вооружение у Штатов и передают Украине.

Кроме того, документ устанавливает требование к министру обороны США информировать профильные комитеты Конгресса в течение 48 часов в случае любого приостановления или ограничения передачи Украине разведывательной информации.

Конгрессмены также будут требовать более регулярной отчетности о вкладе союзников в помощь Украине, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Дональда Трампа представила свою Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится о том, что среди "основных интересов Соединенных Штатов – переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине" и снижение риска конфронтации России с другими странами Европы.

