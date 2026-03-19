Пакистан и Афганистан объявили перерыв в боевых действиях: на какой срок

Пакистан и Афганистан договорились временно прекратить боевые действия во время празднования Ид аль-Фитр после эскалации конфликта и массовых жертв в Кабуле. Перемирие продлится с четверга до понедельника.

Однако стороны предупредили о готовности немедленно возобновить операции в случае новых атак. Информацию обнародовало агентство AFP.

Решение о "паузе" было принято после резкого обострения пограничного противостояния, которое длится с конца февраля. Исламабад обвиняет власти талибов в сокрытии боевиков, причастных к атакам на территории Пакистана, тогда как Кабул эти обвинения отвергает.

Ключевым эпизодом эскалации стал авиаудар пакистанских ВВС по реабилитационному центру в столице Кабул. Известно, что погибло около 400 человек, еще более 200 получили ранения. Массовое захоронение жертв состоялось на холме Бадам-Баг, где спасатели и волонтеры продолжают идентификацию тел.

Очевидцы и представители гуманитарных миссий описывают место удара как зону полного разрушения, что значительно затрудняет установление точного количества погибших. Число жертв может достигать сотен.

В то же время представители движения Талибан заявили, что считают защиту страны своим долгом, но не исключают дипломатического урегулирования конфликта. Перемирие является жестом "доброй воли", однако любые новые атаки приведут к немедленному возобновлению военных операций.

Несмотря на попытки посредничества со стороны Китая и России, переговорный процесс остается заблокированным. Еще до последнего удара в результате боевых действий погибли десятки мирных жителей, а более 115 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал OBOZ.UA, афганские власти обвинили Пакистан в причастности к удару по наркологической больнице в Кабуле. Однако в Пакистане отрицают причастность к атаке, взамен отметив, что атаковали исключительно военную инфраструктуру.

