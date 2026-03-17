Афганистан заявил о 400 погибших в результате обстрела больницы в Кабуле: Пакистан отверг обвинения

Афганские власти обвинили Пакистан в причастности к удару по наркологической больнице в Кабуле. В результате обстрела погибли по меньшей мере 400 человек, еще около 250 получили ранения. Однако в Пакистане отрицают причастность к атаке, взамен подчеркнув, что атаковали исключительно военную инфраструктуру.

Как сообщает Associated Press, авиаудар по больнице в Кабуле произошел около 21:00 по местному времени. Под ударом оказался центр реабилитации наркозависимых на 2 тысячи коек. По словам заместителя представителя правительства Афганистана Хамдуллы Фитрата, на месте атаки работали спасатели, также продолжалась поисково-спасательная операция.

"Большинство зданий больницы разрушены. К сожалению, количество погибших уже достигло 400, еще до 250 человек получили ранения, и есть опасения, что количество жертв возрастет", – написал он в соцсети X.

Авиаудар состоялся через несколько часов после заявлений афганских чиновников о взаимных обстрелах на общей границе. В результате атак на территории Афганистана погибли четыре человека. В то же время самое интенсивное за последние годы противостояние между странами продолжается уже третью неделю.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид осудил атаку и назвал ее преступлением против человечности. По его словам, удар был направлен против гражданских объектов. Он подчеркнул, что среди жертв есть пациенты медицинского учреждения.

Однако пакистанская сторона отвергла эти обвинения. Представитель премьер-министра Шехбаза Шарифа Мошарраф Заиди заявил, что никаких атак на больницы в Кабуле не было. Министерство информации и телерадиовещания страны сообщило, что пакистанские силы нанесли точечные авиаудары по военным объектам в столице Афганистана и провинции Нангархар, уничтожив инфраструктуру и склады боеприпасов.

"Пакистанские силы осуществляют точные и выверенные удары, чтобы избежать побочных потерь, а заявления о нападении на центр реабилитации наркозависимых имеют целью разжечь антипакистанские настроения и скрыть незаконную поддержку трансграничного терроризма", – говорилось в заявлении.

В Пакистане также назвали заявления афганской стороны ложными, обвинив Кабул в манипулировании общественным мнением и поддержке трансграничного терроризма.

Как сообщал OBOZ.UA,правящее в Афганистане террористическое движение "Талибан" заявило о готовности к переговорам с Пакистаном после серии авиаударов по крупным городам. Тем не менее, вечером 28 февраля вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном вновь перешел в стадию активных боевых действий с применением тяжелой артиллерии вдоль линии границы.

