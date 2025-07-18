Падали деревья, с домов срывало крыши: в Румынии пронесся мощный ураган, погибла женщина. Фото и видео

В Румынии пронесся мощный ураган, скорость которого достигала 90 км/ч. Во время 30-минутной непогоды падали деревья, с домов срывало крыши, одна женщина погибла, есть пострадавшие.

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Об этом сообщают CNN и Observator. В четверг, 17 июля, с 17:30 до 18:00 в Бухаресте и уезде Илфов был объявлен красный уровень опасности из-за шквального ветра и града.

В городе Отопень 49-летняя женщина погибла от травм из-за обломков крыши из соседней многоэтажки, которые оторвались и влетели в ее дом. Румынские метеорологи предупреждали о чрезвычайно сильных ливнях и штормах в нескольких регионах страны.

Стихия, которая длилась всего несколько минут, нанесла значительный ущерб – в некоторых районах исчезло электроснабжение, а очевидцы описывали увиденное как "апокалиптическое". За 15 минут выпало количество осадков, эквивалентное половине месячной нормы июля, а температура воздуха упала на 12 градусов Цельсия всего за час.

"До примерно 20 минут назад количество звонков на номер 112 превышало 130. Уровень сигнала был повышен, чтобы пожарные могли вмешаться в наиболее серьезно пострадавшие или пораженные районы", – рассказал руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.

Автотрасса A1 Бухарест – Питешть выглядела, как после торнадо, а водители вынуждены были объезжать упавшие на дорогу деревья. На трассе DN1 образовалась огромная пробка, которая не длилась более часа. В нескольких районах столицы транспортное движение было парализовано из-за подтопления.

В уезде Яломица также объявили красный уровень опасности: десятки домов оказались подтопленными, а град нанес значительный ущерб. Непогода накрыла и Констанцанский уезд. Там дожди, молнии и сильный ветер повалили несколько деревьев, одно из которых упало на припаркованное авто.

Во время действия оранжевого и красного уровней штормового предупреждения в Бухаресте спасатели зафиксировали 50 выездов на вызовы. В частности, было убрано 44 поваленных дерева, повреждено 15 автомобилей, снесено четыре крыши, сорван забор и повреждено пять газовых труб. Бригады продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля в западных регионах Украины пронесся мощный ураган. В областях, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома. В частности, на территории Черновицкой области повреждены объекты критической и транспортной инфраструктуры, а также жилые дома в общинах.

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