'Отпугивает мигрантов': Польша продлила ограничение возможности подачи заявлений об убежище на границе с Беларусью

Польша еще на 60 дней продлила временное ограничение права на подачу заявлений о международной защите на границе с Беларусью. Новые правила начали действовать с 21 мая 2026 года после решения правительства и согласования польского Сейма.

Видео дня

Соответствующее распоряжение опубликовали в Вестнике законов после представления Министерства внутренних дел и администрации Польши. В заявлении правительства отметили, что"безопасность польских граждан является приоритетом", а действующий механизм показал эффективность.

Речь идет уже о седьмом продлении такого механизма с момента его введения в марте 2025 года. В польском правительстве заявляют, что эти ограничения должны сдерживать нелегальную миграцию и защищать государственную границу.

Также польская сторона заявила, что отсутствие возможности подать заявление об убежище непосредственно на границе"отпугивает мигрантов от выбора маршрута через Польшу" и помогает уменьшить миграционное давление.

Миграционное давление

В Варшаве утверждают, что количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы за последний год уменьшилось. А за первый квартал 2026 года, по официальным данным, не было зафиксировано ни одного успешного нелегального перехода.

Правительство Польши назвало своей целью"ликвидацию искусственно созданного миграционного маршрута" и защиту границ от гибридных действий против страны. В Варшаве не планируют отказываться от этой политики в ближайшее время.

Отдельно в обосновании документа отметили, что причины для ограничений "не исчезли", а ситуация с инструментализацией миграции продолжается. Польские власти считают это реальной угрозой для безопасности государства.

Данные пограничников

По информации польской стороны, в период с 27 февраля по 26 марта 2025 года пограничные службы на границе с Беларусью приняли 162 заявления о предоставлении международной защиты, которые касались 189 человек.

После вступления в силу ограничений – с 27 марта 2025 года до 19 мая 2026 года – польские службы не приняли заявления от 480 иностранцев. В то же время заявления от 141 человека из уязвимых групп все же были приняты.

В польском правительстве также заявили, что белорусские государственные службы якобы участвуют в атаках на польских военных и пограничников, охраняющих государственную границу. Там отметили, что ограничения по подаче заявлений об убежище является лишь одним из элементов более широкой системы борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее OBOZ.UA писал, как в Польше отменили условные лицензии 146 врачей-неграждан ЕС – большинство из них оказались гражданами Украины. Высший медицинский совет страны начал массово наказывать медиков, которые не предоставили сертификат о знании польского языка на уровне B1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!