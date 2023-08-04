Если перефразировать классика, всякая цивилизация лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И это касается, как уже поняли в Латвии, защиты не только военной.

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Управление по делам гражданства и миграции Латвии попросит 6 тысяч российских граждан покинуть страну — письма с соответствующей просьбой пришлют в сентябре.

Речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Это люди, которые не изъявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат.

Если у человека нет прав находиться в стране, то нужно выезжать в страну, где у человека есть право на пребывание. Время для выезда — три месяца. Оно дается для того, чтобы человек мог выехать без спешки.

Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, поэтому человека могут оштрафовать.

Такие граждане могут получить любое другое разрешение на пребывание в Латвии, например, визу или временный вид на жительство.

(После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия решила попросить российских граждан, проживающих в стране, сдать обязательный экзамен на знание латышского языка.)

6 тысяч из менее 2 миллионов жителей Латвии — это (просто для осознания масштаба) как если бы Украина столь же мягко и "не спеша" депортировала около 120 тысяч русских, не знающих украинского и не сдавших соответствующий несложный экзамен. "Отлично" или даже "хорошо" — не требуется, достаточно просто "удовлетворительно".

Латвия, между прочим, к русским всегда была наиболее толерантной из всех стран Балтии. Этнических русских там почти четверть. "Понаехали, понимаешь…"