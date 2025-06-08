Операция 'Паутина': в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ

В Германии оценили операцию Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению стратегической авиации России. Там считают, что, вероятно, было повреждено около 10% российского парка стратегических бомбардировщиков и поражены некоторые самолеты, которые готовились к ударам по Украине.

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Соответствующее заявление сделал немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Reuters. "По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов: стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50", – сказал он.

По словам генерала, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским оборонным ведомством, поврежденные самолеты ДРЛО А-50, вероятно, были нерабочими, когда они были поражены.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц. Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% его было повреждено в результате атаки", – заявил военный.

Несмотря на потери, которые понесла РФ, Фройдинг не видит мгновенного уменьшения количества российских ударов по Украине. Он отметил, что Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты.

"Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это означает, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое воздействие", – подчеркнул генерал.

Он добавил, что Россия чувствовала себя в безопасности на своей огромной территории, что также объясняет, почему самолеты были мало защищены. Однако после этой успешной операции СБУ это больше не соответствует действительности, поэтому россиянам придется усилить меры безопасности.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что операция "Паутина" стала серьезным ударом для стратегической авиации врага. Однако россияне все еще сохраняют способность наносить ракетные удары по нашей территории, последние атаки по украинским городам является подтверждением того.

Стоит отметить, что в ночь на 6 июня РФ подняла военные самолеты с тех аэродромов, которые были атакованы украинскими дронами. Однако страна-агрессор смогла применить лишь семь стратегических бомбардировщиков, которые пришлось загрузить почти по максимуму.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня Служба безопасности Украины провела в России масштабную спецоперацию "Паутина" по уничтожению вражеской стратегической авиации. На территории страны-террориста было поражено более 40 самолетов, среди них А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

По данным СБУ, было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это была самая дальнобойная операция Украины. Наших людей, которые ее готовили, вовремя вывели с российской территории.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили потери российской авиации после масштабной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". В результате ударов на нескольких военных аэродромах на территории РФ был поражен 41 самолет.

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