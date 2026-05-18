'Он будет очень важным': Трамп сделал заявление относительно своего преемника

Будущий лидер Соединенных Штатов Америки будет иметь важное значение для страны. Вместе с тем ошибочный выбор кандидата может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Слова американского лидера прозвучали в интервью Fortune.

Во время беседы у Трампа спросили, кто, по его мнению, мог бы лучше всего продолжить его "наследие заключения сделок". Среди возможных претендентов журналисты упомянули его сына Дональда Трампа-младшего, государственного секретаря США Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнс.

Комментируя возможного преемника, Трамп отметил, что будущий выбор будет чрезвычайно важным. По его словам, человек, который займет эту должность, будет иметь большое значение.

"Кто бы ни получил эту (должность – ред.), он будет очень важным", – заявил Трамп.

Также президент США предостерег, что ошибка в выборе будущего лидера может иметь серьезные последствия. Он заявил, что избрание неправильного кандидата может обернуться катастрофой.

"А если вы получите не того человека: катастрофа", – предупредил глава Белого дома.

Напомним, недавно президент США снова оказался в центре дискуссий относительно своего физического и психического состояния. Группа американских врачей публично поставила под сомнение его способность выполнять обязанности главы государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп находится в отличном физическом состоянии. Все медицинские исследования, которые он проходил в последнее время, происходили в рамках планового осмотра.

