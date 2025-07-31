'Окно возможностей': Санду объяснила, как переговоры Украины и России повлияют на Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас Кремль не демонстрирует готовности останавливать войну против Украины. Однако в случае реальных мирных переговоров может появиться шанс решить и вопрос российского присутствия в Приднестровье.

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Об этом Санду сказала в интервью NewsMarker.md. По ее словам, ключевым условием урегулирования приднестровского конфликта является вывод российских войск из региона. Она подчеркнула, что Кишинев постоянно озвучивает это требование на международных платформах, а партнеры поддерживают позицию Молдовы.

"Мы каждый раз говорим об этой потребности на всех форумах, на всех встречах с нашими международными партнерами, и наши партнеры нас поддерживают в этом требовании, что Россия должна вывести свою армию", – отметила политик.

Санду также считает, что успешные мирные переговоры Украины с Россией могут создать благоприятный момент для давления на Кремль с требованием вывода российских войск из Приднестровья. Молдова рассчитывает на поддержку международных партнеров и США в этом вопросе.

"Мы посмотрим, что будет в Украине. Сейчас я не вижу, чтобы Кремль захотел остановить войну в Украине. Но если будут реальные мирные переговоры в Украине, то тогда, возможно, и для нас откроется окно возможностей для того, чтобы поставить и решить этот вопрос о выводе российской армии с нашей территории", – сказала она.

На упреки журналистов относительно якобы пассивности Кишинева на международной арене Санду ответила, что Молдова ведет постоянный дипломатический диалог с США. Сотрудничество продолжается как через посольства, так и во время официальных визитов представителей Конгресса в Кишинев.

"Мы понимаем, что [у США] сейчас есть более важные вопросы. Мы все надеемся, что США смогут сделать так, чтобы война в Украине остановилась. Понятно, что сейчас приоритет – это помощь Украине. Но и по нашим вопросам мы имеем диалог – были и визиты и встречи здесь, когда приезжали представители Конгресса – и демократы, и республиканцы. Мы обсуждаем и вопросы безопасности, и по кибербезопасности у нас хорошее сотрудничество", – добавила Санду.

Что предшествовало

Ранее Санду заявила, что Украина и Молдова – соседи, объединенные "длинной границей" и общей инфраструктурой. Соответственно, у стран должны быть общая безопасность и векторы развития. Именно поэтому Молдова не может согласиться, чтобы ее граница с Украиной стала "враждебной".

По ее словам, Россия пытается повлиять на политические процессы внутри Молдовы. Кремль прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов, которые запланированы на 28 сентября 2025 года. Санду добавила, что таким образом РФ хочет привести к власти подконтрольных себе людей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Майя Санду заявила, что судьба вступления республики в Европейский Союз находится в руках граждан (Молдова осенью ждет парламентские выборы). Президент надеется, что ее проевропейская партия сохранит свой контроль над парламентом, "противостоя пророссийской Социалистической партии и ее союзникам".

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