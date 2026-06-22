"Очень удачный день": Венс заявил, что Иран согласился допустить в страну инспекторов МАГАТЭ

В Швейцарии состоялся очередной раунд переговоров между США и Ираном, который стороны охарактеризовали как один из самых результативных. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о достижении "ощутимого прогресса" по ряду ключевых вопросов.

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В частности, речь идет о ядерной программе Ирана и региональных конфликтах на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN.

По словам Венса, воскресенье стало "очень, очень хорошим" днем в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что стороны заложили основу для дальнейших договоренностей, однако окончательные соглашения еще впереди.

Вице-президент сообщил, что Иран согласился допустить на свою территорию инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Он назвал это "важной вехой" и первым шагом к потенциальному свертыванию или полной денуклеаризации иранской ядерной программы.

Отдельно Венс отметил определенный прогресс в переговорах по ситуации между Израилем и группировкой "Хезболла" на юге Ливана. По его словам, процесс остается сложным, однако стороны пытаются создать условия, которые не допустят дальнейшей эскалации.

Он также прокомментировал обвинения в том, что резкие заявления американской стороны могли сорвать диалог с Тегераном. Венс опроверг это, отметив, что в случае провокационных высказываний со стороны Ирана Вашингтон оставляет за собой право на жесткий ответ.

Еще одним элементом переговоров стала тема возможного размораживания иранских активов. В США подчеркнули, что любые финансовые ресурсы должны быть направлены на поддержку населения Ирана, а не на финансирование террористических структур.

По словам Венса, в случае реализации соответствующих договоренностей средства могут быть использованы для закупки американской сельскохозяйственной продукции, в частности сои, кукурузы и пшеницы. Он назвал такой подход "классической сделкой Трампа", которая сочетает экономические интересы и дипломатические цели.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялись переговоры между делегациями США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана. Первый раунд завершился на напряженной ноте: американский президент публично пригрозил Тегерану захватом Ормузского пролива, после чего спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о "отчаянии" Вашингтона.

Также OBOZ.UA сообщал, что 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. Среди причин, перечисленных иранским режимом, в частности, было нарушение первого пункта соглашения о прекращении огня со стороны Соединенных Штатов.

Война против Ирана обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов. Помимо расходов на военные нужды, конфликт повлиял на цены на топливо, инфляцию и расходы американских домохозяйств.

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