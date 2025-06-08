Очень распространенное в мире явление: что означает обувь, висящая на линии электропередач

Скорее всего, вы когда-то видели пару обуви, связанную между собой шнурками, которая свисает с линий электропередач. И, вероятно, задумывались, кто ее туда забросил и зачем?

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Социологи и исследователи современной культуры, конечно, тоже заинтересовались этим вопросом. Тем более, что подобные пары встречаются практически по всему миру. Об их выводах рассказало издание IFL Science. Причин есть как минимум три. Хотя исследователи считают, что это лишь основные – могут быть и менее распространенные варианты.

Увековечение памяти

Люди увековечивали память умерших на протяжении практически всей своей истории – места захоронения обустраивали еще неандертальцы. С тех пор мы придумали множество способов сохранять воспоминания об умерших. Развешивание обуви на электропроводах можно назвать одним из самых причудливых. В частности в США таким образом чествуют погибших членов уличных банд.

Какое-то время назад в TikTok завирусился ролик, который очень разозлил людей. Пользователь соцсети показал, как срезает такую обувь для дальнейшей перепродажи. В комментариях это назвали надругательством над памятью умерших. Поэтому в конце концов ролик пришлось удалить.

Территориальные метки

Одна из самых драматичных теорий, стоящих за развешиванием обуви на проводах, говорит, что таким образом уличные банды помечают свою территорию. В частности, так обозначают места, где можно купить наркотики. Фактчекеры проекта Snopes назвали это предположение городской легендой. По их мнению, не существует единого четкого ответа, почему на электропроводах появляются чьи-то кроссовки.

В то же время журналистами издания WBEZ Chicago удалось поговорить с арестантом тюрьмы штата Миссури Патриком Старром, который когда-то занимал высокую позицию в банде Bloods. И он подтвердил, что его группировка действительно таким образом помечала свою территорию. А также добавил, что обувь на проводах может быть символическим знаком на месте, где погиб один из членов банды.

Издевательства

Если вы достаточно взрослый человек, чтобы ваши школьные годы уже остались позади, для вас не станет сюрпризом, что старшеклассники нередко издеваются над младшими школьниками. Одним из способов такого буллинга является забрасывание вещей на высоту, где ребенок не сможет их достать из-за маленького роста. В США школьные хулиганы порой поступают так с обувью.

Высота стандартного столба электропередач в Америке составляет около 10 метров. В дополнение провода являются опасными, ведь находятся под напряжением. Ребенок, который стал жертвой подобного буллинга, вряд ли сможет снять свои кроссовки с них самостоятельно.

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