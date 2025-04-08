Пока Мировое правительство (то ли ФРС, то ли кто там вместо него) преступно и позорно спит, ибо не может попасть в висок вместо уха, обезьяна с финансовой гранатой (и, кстати, ядерной бомбой тоже, но пока не об этом) рулит миром и стремится довести его, включая и Штаты, до почти мгновенной полной катастрофы вследствие пренебрежения к мировому разделению труда (Запад - "услуги", Восток - товары).

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К примеру, пошлина на импорт товаров в США из КНР должна достичь 20+34+50=104%, то есть цена на всё китайское в Америке повысится сразу в 2 с лишним раза, а если осуществится дурацкая мечта и всё будет производиться в Штатах, то за счёт разницы в оплате труда (которая, между прочим, сидит даже в сырье, ведь его тоже кто-то добывал или производил) где-то в 4 раза - соответственно в 4 раза вырастет и цена, то есть несопоставимо больше, чем от пошлин.

Американское население, поборов безработицу, на свою зарплату, таким образом, сможет купить в 2-4 раза меньше соответствующих товаров, а заодно доллар, утратив не только "авторитетную" составляющую (ведь Штаты теперь никого не собираются защищать), но и чисто экономическую (согласно новой покупательной [не]способности) упадёт не только до уровня по индексу Биг-Мака 20,7 грн, а и ещё как минимум в 2 раза, то есть примерно до 10 гривень.

Если же зарплату станут повышать для преодоления бедности, соответственно вырастут и цены на всё, что теперь будет производиться в Америке, и весь процесс пойдет на новый круг - пока, наконец, Штаты не обеднеют настолько, что импортировать ничего уже не смогут, а тогда импортно-экспортный дисбаланс (пока что имеющийся благодаря высокому уровню жизни в США) исчезнет сам собой, и проблема решится, но не мир подтянется до них, а они упадут до уровня обедневшего мира.