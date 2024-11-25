NYT: Трамп скрывает, кто финансирует работу его команды в переходный период

10 ноября в США опубликовали окончательные результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится уже 20 января 2025 года. Впрочем, до сих пор непонятно, кто финансирует работу команды Дональда Трампа в переходный период.

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Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что новоизбранный президент США пока публично не разглашает информацию о том, какие доноры финансируют работу членов его команды в переходный период власти.

"Трамп до сих пор не подписал соглашение с администрацией действующего президента Джо Байдена, в рамках которого новоизбранный президент может получить до 7,2 миллиона долларов США федеральных средств, предназначенных для финансирования работы людей, помогающих Трампу в переходный период власти", – говорится в материале издания.

Журналисты отмечают, что, уклоняясь от этого соглашения, Трамп может собрать неограниченное количество денег от неизвестных доноров для оплаты поездок, офисных помещений и персонала, участвующего в подготовке к началу работы новой администрации.

"Таким образом те люди, которые стремятся заслужить приверженность новой администрации, теперь имеют возможность пожертвовать непосредственно победителю президентских выборов, при этом их имена или их потенциальные конфликты интересов не станут известны публично. И в отличие от пожертвования взносов на президентскую кампанию, иностранным гражданам разрешено делать пожертвования команде переходного периода власти", – говорится в материале.

Впрочем, так называемая переходная команда Трампа неоднократно заявляла, что намерена подписать соглашения с администрацией Байдена, известную как меморандум о взаимопонимании.

"Однако дедлайны в сентябре и октябре были просрочены, и ныне – через две недели после выборов – ничто не указывает на прогресс в этом вопросе. Белый дом, который обязан предлагать такое соглашение кандидатам в президенты согласно федеральному закону, заявил, что готов помочь команде Трампа в переходном периоде, чтобы обеспечить плавную передачу власти в стране", - резюмируют The New York Times.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент США Дональд Трамп через несколько дней после победы на выборах сделал целый шквал назначений на высшие должности в собственной администрации, кресла в большинстве своем получили его самые ярые сторонники. Трамп подобрал в своей второй президентской администрации тех людей, которые смогут реализовать его идеи без особых дискуссий. В принципе, именно такой подход формирования команды с его стороны и предполагался.

Напомним, что новоизбранный президент Дональд Трамп продолжает активно создавать свою команду. Недавно он объявил кандидатов на должность министра финансов США, руководителя управления по контролю за продуктами и лекарствами и министра труда.

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