"Новые решения и идеи": Дуда оценил переговоры Зеленского с Трампом в Ватикане

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска в соборе Святого Петра в Ватикане. Он выразил надежду, что "особый дух" вдохновит "новые решения" для завершения войны в Украине.

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Об этом Дуда сказал в интервью Polsat News. Он подчеркнул, что для него главными остаются интересы Польши и ее граждан.

"Я надеюсь, что там есть особый дух, который может вдохновить новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самое важное – это интересы Польши и поляков", – подчеркнул он.

Польский лидер добавил, что справедливое окончание войны в Украине даст гарантию миру и самой Польше, потому это в интересах и его страны. Это позволит "действительно развиваться мирно" без страха вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткие переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на стульях друг напротив друга. Они с глазу на глаз обсудили ряд важных и актуальных вопросов, и Украина рассчитывает на результативность.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что президенты "встречались сегодня приватно и провели очень продуктивную дискуссию".

После разговора к ним подошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, с которыми у Зеленского были также личные встречи после церемонии похорон Папы Франциска.

Позже украинский лидер рассказал подробности разговора с Трампом. Зеленский подчеркнул, что они успели обсудить многие вопросы, в частности о защите жизней украинцев и полном и безусловном прекращении огня.

Отметим, что после встречи с Зеленским в Риме Трамп сделал критическое заявление о последних ударах РФ по городам Украины и стал сомневаться, хочет ли Путин завершить войну, а также пригрозил ему новыми санкциями.

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