В Израиле попрощались с семьей украинцев, погибших в результате удара Ирана. Фото

В понедельник, 30 июня, в израильском городе Бат-Ям попрощались с пятью гражданами Украины, которые погибли в результате иранской атаки 14 июня. Церемония прощания состоялась на месте ракетного удара.

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Все погибшие – члены одной семьи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля, а также посольство страны.

Одной из погибших является 8-летняя Анастасия Бурик, которая приехала в Израиль на лечение лейкемии. Вместе с ней погибла ее 30-летняя мама Мария Пешкурева, 54-летняя бабушка Елена Соколова, а также двоюродные братья – 14-летний Илья Пешкурев и 10-летний Константин Тутевич.

Семья приехала в Израиль на лечение Насти в декабре 2022 года. Ее отец Константин Бурик сейчас защищает Украину от российского вторжения.

Девочка погибла вместе с мамой, бабушкой и двоюродными братьями, которые учились в местной школе.

"Да будет благословенной память о невинных жертвах военных преступлений тегеранского режима", – говорится в сообщении израильского МИД.

В посольстве подчеркнули, что жизнь украинцев оборвалась из-за теракта, совершенного иранским режимом.

"Светлая память невинным жертвам. Их имена останутся в наших сердцах как боль, как напоминание, как призыв к справедливости", – добавили в посольстве.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по городу Бат-Ям в Израиле 14 июня. По данным Times of Israel, всего в результате удара по городу погибли девять человек, еще почти 200 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате прямого попадания иранской ракеты в городе Бат-Ям погибла семья из Одессы из пяти человек. Они приехали в Израиль на лечение 8-летнего ребенка.

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