Номера телефонов и даже пароли: в сети нашли персональные данные чиновников администрации Трампа

Персональные данные чиновников администрации Дональда Трампа оказались в открытом доступе в сети. Немецкое издание Der Spiegel провело расследование и выяснило, что номера телефонов, электронные адреса, а иногда даже пароли топ-чиновников администрации президента США были доступны в открытом доступе в интернете.

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Об этом говорится на сайте издания. По информации журналистов, утечка касается советника Трампа по национальной безопасности Майка Волца, координатора разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Гегсета. Их данные были собраны через коммерческие поисковики, а также с открытых баз пользователей.

Многие из этих номеров и адресов до сих пор активны и привязаны к аккаунтам в соцсетях, таких как Instagram, LinkedIn и Dropbox. Телефонные номера также совпадают с профилями WhatsApp и Signal, что создает серьезные риски безопасности.

В расследовании отмечается, что доступность этой информации свидетельствует о серьезной уязвимости в системе безопасности Вашингтона. Через такие утечки вражеские спецслужбы могут получить возможность следить за устройствами высокопоставленных должностных лиц, устанавливать шпионское программное обеспечение или даже перехватывать их сообщения.

Не исключено, что иностранные агенты могли следить за общением, когда Габбард, Волц и Гегсет обсуждали военный удар в чате Signal. Пока непонятно, велось ли обсуждение именно через аккаунты Signal, привязанные к частным номерам, а Габбард отказалась давать комментарии. В то же время журнал установил, что на среду, 26 марта, привязанные к Signal номера Габбард и Волца все еще были доступны онлайн.

Их контактные данные частично обнаружили в открытых базах, а частично – в истоках паролей. Такие истоки случаются регулярно: в 2019 году исследователь Трой Хант обнаружил на хакерском форуме более 773 миллионов электронных адресов и 21 миллион паролей. С тех пор произошло еще больше изломов, а хакеры постоянно составляют новые базы данных для продажи.

Касательно Гегсета, его данные журналисты нашли через коммерческий сервис контактных данных, который обычно используют маркетинговые компании и HR-отделы. Достаточно было указать ссылку на его профиль в LinkedIn, и система выдала его мобильный номер и Gmail-адрес. Пароли к этой почте также обнаружили более чем в 20 открытых истоках. Судя по открытым источникам, этим адресом пользовались до недавнего времени. Также его мобильный номер был привязан к аккаунту в WhatsApp, хотя, вероятно, его уже удалили.

Что касается Тулси Габбард, то она оказалась более осторожной и, похоже, заблокировала свои данные в некоторых сервисах, содержащих информацию о ее коллегах. Однако ее электронная почта все еще появляется на разных сайтах, в частности WikiLeaks и Reddit. В общей сложности ее e-mail был найден более чем в десяти истоках, а в одном из них содержался и номер телефона. После восстановления он оказался активным в WhatsApp и Signal.

Журналисты сообщили Габбарду, Волцу и Гегсету о том, что их данные находятся в открытом доступе.

Напомним, администрация президента США приуменьшила важность текстовых сообщений, к которым случайно получил доступ главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в секретном чате Signal. Поэтому издание опубликовало некоторые военные планы Вашингтона, в частности, об атаке на йеменских хуситов 15 марта.

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что инцидент с утечкой секретной информации через чат Signal не является серьезной проблемой. Как он отметил, хотя "кто-то мог облажаться", появившиеся в СМИ детали не угрожают безопасности операции в Йемене, которая, по его словам, была чрезвычайно успешной.

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