Нобелевскую премию мира получила японская правозащитная организация Nihon Hidankyo: что о ней известно

Во вторник, 10 декабря, в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2024, которую в октябре присудили японской правозащитной организации Nihon Hidankyo. Глава Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес вручил золотую медаль и диплом 92-летнему генеральному секретарю организации Танаке Теруми, который также является антиядерным и антивоенным активистом и бывшим профессором.

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Прямая трансляция церемонии велась на сайте премии. Мероприятие проходило в здании мэрии Осло.

Генеральный секретарь правозащитной организации Nihon Hidankyo в 1945 году пережил атомную бомбардировку Нагасаки. В своей речи Теруми призвал мир "не позволить человечеству уничтожить себя ядерным оружием" и вместе работать на благо человеческого общества в мире, свободном от ядерного оружия и войн.

Что известно об организации Nihon Hidankyo

Nihon Hidankyo – движение, основанное в 1956 году пострадавшими от ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, направлено на давление на японское правительство с целью защиты прав и лоббирования запрета использования ядерного оружия.

Его члены работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. Нихон Хиданкьо предоставила тысячи свидетельских показаний, выпустила резолюции и публичные обращения, а также ежегодно направляла делегации в ООН и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о необходимости ядерного разоружения. Как следствие появилась международная норма, что применение ядерного оружия морально неприемлемо ("ядерное табу").

Японская правозащитная организация, по меньшей мере, трижды – в 1985, 1994 и 2015 годах была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года Нобелевский комитет объявил лауреатку Нобелевской премии в области литературы. Ею стала южнокорейская писательница Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Хан Канг в 2016 году стала лауреаткой Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Он рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения.

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