Нобелевская премия по химии-2024: что означают открытия ученых. Разъяснение одной из лучших учительниц Украины

7 октября стартовала Нобелевская неделя, во время которой уже назвали имена нынешних победителей по химии. Американец Дэвид Бейкер, британец Демис Гассабис и американец Джон М. Джампен получили престижную премию за открытие в области белковых исследований.

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Одна из лучших учителей Украины объяснила, что означают открытие Нобелевских лауреатов для нас сегодня. А также педагог рассказала, какое влияние эти исследования будут иметь на будущее, пишет Освітория.

Чтобы понять открытие победителей Нобелевской премии по химии, учитель химии, физики и биологии из Львовщины Лариса Романишин предложила представить, что в будущем мы сможем создавать белки, которые могут распознавать и уничтожать раковые клетки или разлагать пластиковые отходы и очищать загрязнение.

"Благодаря новым методам предвидения структур белков медицинская наука может получить новые инструменты для борьбы с болезнями, такими как СПИД, COVID-19 или другие вирусные инфекции. Это может привести к настоящим революциям в медицине и экологии", – подчеркнула педагог, которая стала победителем в номинации "Учитель химии" в Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Лариса Романишин отмечает, что разработка новых белков создает возможности не только для науки, но и для бизнеса. "Компании могут использовать их для создания инновационных продуктов, таких как биотопливо или продукты. Это может стать основой для новых стартапов и бизнес-моделей", – говорит она.

Один из тройки нобелевских лауреатов Дэвид Бейкер в 2003 году впервые создал белок, ранее не существовавший в природе. С этого времени его команда разработала множество инновационных белковых структур для лекарств, вакцин, наноматериалов и даже маленьких сенсоров.

А уже в 2020 году два его коллеги Демис Гассабис и Джон Джампер изобрели искусственный интеллект AlphaFold2, который научился предусматривать структуру белков и то, как они состоят в трехмерных формах. С помощью этой ИИ модели ученым удалось предусмотреть структуры практически всех из 200 миллионов белков, известных науке.

"Они разработали новую модель, использующую искусственный интеллект (ИИ) для предсказания структур белков. Это значит, что теперь ученые могут создавать новые белки, ранее не существовавшие в природе, и точно предсказывать, как они будут выглядеть", – отметила Лариса Романишин.

По словам ученых, белки – это биополимеры, выполняющие много важных функций в нашем организме. Из них построены клетки, они выполняют роль ферментов, ускоряющих химические реакции, а также участвующих в защите от болезней. И именно их устройство определяет, как они функционируют.

"Это как ключ и замок: только правильно подобранный ключ может открыть замок. Если структура белка неправильна, он не сможет выполнять свою функцию", – добавила украинская педагог.

Ранее OBOZ.UA писал, что названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии.

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