Французский суперсовременный катамаран завершает затянувшееся кругосветное плавание. Бурные события этой весны отвлекли внимание от исторического события – прибытия в Нью-Йорк катамарана Energy Observer. И тут ему не повезло!

10 апреля он ошвартовался в той же бухточке на юге Манхеттена, где 5 июня 2016 года я встречал "Хокулеа", двойное гавайское каноэ, совершавшее кругосветное плавание. Этот высокотехнологичный электроводородный катамаран тоже обогнул Землю, но потратил на свою одиссею на год больше, чем "Хоку", построенная в старинном полинезийском стиле. Он футуристичен и выглядит пришельцем с иной планеты, а его рубка напоминает кабину космического корабля. Он автономен и не нуждается в запасах топлива (он сам вырабатывает топливо!) и комфортабелен, на нем есть спутниковая связь, три холодильника, элегантная кухонная электрическая печь, хлебная печь, микроволновки и душ с горячей водой. Но он попал не на ту планету. Или не в то время.

Дело в том, что он отправился в кругосветку в самом начале пандемии ковид, и другие корабли и события затмили его плавание. Сначала это были оставшиеся без работы из-за коронавируса круизные лайнеры. С апреля 2020-го они образовали плавучие острова на Багамах – к той осени количество бортов там перевалило за три десятка!

Затем Россия напала на Украину, и в фокусе новостей оказались пущенный украинскими ракетами на дно крейсер "Москва", а потом и суда, везущие зерно по заминированным водам. Украина, не имеющая флота, очистила западную акваторию Чёрного моря от кораблей противника и загнала их в гавани восточного побережья! Ну а сейчас на слуху корабли, обстреливаемые и захватываемые хуситами в Красном море, и серый русский танкерный флот.

Неудачливый символ прогресса

Этот суперсовременный катамаран (до переоборудования он был лихим океанским гонщиком) вышел в кругосветку в начале марта 2020 года, но эпидемия коронавируса куда быстрее него обогнула и охватила весь земной шар. Она и убила интерес к путешествию, которое планировали как триумфальное.

Хотели побывать во многих азиатских портах, прийти в Токио к началу Олимпийских игр и произвести ожидаемый "Тойотой" водородный фурор. Затем весь 2021-й отводили на вояж по Тихому океану и вдоль западного побережья США, а на 2022 год намечали большой круиз по Центральной Америке и восточному побережью штатов, чтобы весной 2023-го совершить финальный трансатлантический рейд. В расписании фигурировало 50 стран и 101 порт! Но эпидемия порушила все планы.

Стало ясно, что она будет долгой и тяжелой, что олимпиада под вопросом и пришлось сменить маршрут с восточного на западный. Катамаран в блестящем стиле пересёк Атлантический океан, показав себя в самом выгодном свете. Но на Карибах французы столкнулись с проблемами: острова инфицированы, США закрыли порты, смены экипажа не будет и неясно, что делать дальше. Токийская олимпиада, на которой "Тойота" собиралась провести большую рекламную кампанию водородных технологий, действительно была отложена.

"Тойота" является главным спонсором проекта – запоздав с массовым производством электроавтомобилей, компания сделала ставку на водород. В начале февраля, готовя кораблик к дальнему плаванию, она установила на нем новые топливные ячейки, разработанные по технологии компании Mirai. Они используются на автобусах и грузовиках – и вот пришло время кораблей.

На Мартинике и Гваделупе застряли на полгода, изредка совершая вылазки, чтобы поддержать внимание к экспедиции. Так, в конце июля побывали на Багамах и ныряли в лазурные воды Tiger Beach, изобилующей акулами отмели у островов Бимини. В этот момент они находились всего в 80 милях от Флориды, я ждал встречи с ними, но не судьба…

Судно, которое должно было стать символом третьей технической революции, имеет следующие параметры: длина 30,5 м, ширина 12,8 м, вес 34 т. Команда 5-8 человек. Винты вращаются двумя реверсивными электромоторами по 41 кВт, их питают топливные ячейки, использующие водород, восемь танков которого вмещают 62 кг сжатого Н2. Производят его из морской воды, поэтому установка, весящая более двух тонн, помимо компрессора и электролизёра имеет десалинизатор. При соединении водорода с кислородом воздуха, каковое производится в топливных ячейках, образуется снова вода – никаких парниковых и ядовитых газов, экологически чистая система.

Для покрытия пиков потребления (надо, скажем, срочно дать полный ход или держать против сильного ветра), для общей балансировки системы и хранения энергии имеется литий-ионная батарея на 106 кВт (как в топовых электроавто). Энергию вырабатывают солнечные панели площадью 130 кв. м и пиковой мощностью 21 кВт, а также два вертикальных аксиальных ветряка на 1 кВт каждый. После заряда батарей энергия идет на электролиз воды. Во время путешествия по Северной Европе в обычных условиях водород обеспечивал до 60% энергии судна, 40% приходились на солнечную энергию. При хорошем ветре для дополнительной тяги запускают кайт, большой воздушный змей – он неплохо показал себя на швейцарском (!) солнечном тримаране Tûranor PlanetSolar, который в 2010-12 годах обогнул Землю за 584 дня.

Установка позволяет развить скорость 4-5 узлов, да еще кайт может добавить до трех узлов. Практика показала, что в сутки Energy Observer преодолевает в среднем около 110 миль.

Долгий путь на запад

Лишь через 11 месяцев после старта, 3 февраля 2021 года Energy Observer покинул Мартинику и направился на запад. Хороший ветер и яркое солнце позволяли держать среднюю скорость до 7 узлов, а порой она превышала 10 узлов! Карибское море пересекли в отличном темпе, затем двое суток ушло на прохождение Панамского канала, и катамаран вышел в Тихий океан. Две недели команда посвятила уникальному миру Галапагосских островов, а в апреле наконец-то достигла берегов США, посетив Сан-Диего, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В середине мая двинулись на Гавайи, бросив якорь там 29 мая. На Оаху пришлось менять повреждённые солнечные панели.

В это время в Японии ввели жесткий карантин, поэтому двинулись на юг, во французские владения, смирившись с крахом рекламной кампании. 29 августа, одолев за 25 дней 3366 миль, пришли к одному из островов Новой Каледонии. Спешить стало некуда и снова тронулись в путь лишь 20 сентября. Не заходя в Австралию, из-за ковид ограничившую доступ, в начале декабря достигли индонезийского острова Тимор, но и там их (после 24 дней в море!) ждал 10-дневный карантин.

Далее началась русско-украинская война и окончательно убила интерес к путешествию. 10 марта 2022 года пришли в Сингапур и провели там больше месяца, ведя рекламную кампанию, в апреле посетили Таиланд, во второй половине июня побывали во Вьетнаме, а затем три месяца с 21 июля по 20 октября провели в Малайзии. 10 ноября прибыли в Индию, побывав там в единственном порту, а 29 ноября двинулись в Африку. 16 декабря (водорода в баках оставалось 10%) пришли на Сейшельские острова, где занялись ремонтом. На состоянии оборудования сказались долгое пребывание в море, жара и штормы.

Это была 76-я остановка, следующую сделали лишь 14 апреля 2023 года на французском острове Mayotte в группе Коморских островов и снова по техническим причинам. Безветрие и жара привели к перегрузке систем, частым блэкаутам и потере хода. Пришлось снова чиниться и только 22 мая, спасаясь от шторма, катамаран сделал непредусмотренную остановку в Мапуто, Мозамбик. 1 июня пришли в Дурбан – это уже ЮАР, там их посетили представители Тойоты. Штаб-квартира компании в Южной Африке расположена в этом городе.

11 июня после трудного штормового перехода зашли в Кейптаун, надолго. 23 сентября последовал заход в один из портов Намибии, но мир в эти дни был взбудоражен событиями в Карабахе. Далее с 10 по 18 октября стояли на острове Св. Елены, месте ссылки Наполеона. В это время Хамас напал на Израиль, и сообщения из Газы вытеснили все иное из новостных лент. Я тоже перестал следить за плаванием, хотя опубликовал не одну статью о нём.

6 ноября прибыли в Форталезу в Бразилии, но как раз тогда все обсуждали неудачу украинского наступления, затем переключились на проблемы задержки помощи Украине со стороны США. Из Бразилии, заглянув на денек в Куру во Французской Гвиане, пошли на Мартинику, куда и прибыли 19 декабря, замкнув таким образом кругосветку. В планах все же был рейс в Гвиану, но там рядом тоже чуть не вспыхнула война – Венесуэла претендовала на часть Гайаны.

В итоге лишь 26 февраля 2024 года прибыли в Форт Лодердейл, Флорида. К сожалению, я не смог встретить катамаран, как встречал "Хокулеа" на реке Матанзас, когда она шла на юг. 4 марта Energy двинулся на север и 14 марта ошвартовался в Вашингтоне! В столице он провел неделю и отбыл 20 марта. Куда? В Нью-Йорк, разумеется. Куда и прибыл 10 апреля. Не скажу, что его визит вызвал ажиотаж – в США бурлили беспорядками университеты, в Конгрессе решался острейший вопрос о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а в Нью-Йорке начинался суд над Трампом.

22 апреля "Энерджи" покинул NY, 26-28-го стоял в Мистик Порт, Коннектикут, известном своим морским музеем (там хранится роскошная реплика драккара викингов, которая участвовала а Операции парус 2012), а затем направился в Бостон. Там он пробыл с 1 по 5 мая, а затем через канадский Галифакс и французские островки Сен Пьер-Микелон (99-я остановка) направился на родину, в порт Сен-Мало.

На момент написания этих строк (вечер 1 июня по времени восточного побережья США) он преодолел примерно половину Атлантического океана. По предварительной информации, его также хотят поставить в музей.