'Неизбежная реальность и здравый смысл': в Литве хотят заставить иностранцев учить литовский язык

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас инициировал петицию об обязательном знании литовского языка для иностранцев. Он предложил установить правило, согласно которому граждане стран, не входящих в Европейский союз, которые хотят проживать в Литве более трех лет, должны владеть литовским языком как минимум на уровне А2.

Петицию подписали более 22,5 тыс. человек, сбор подписей длился месяц. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила партия консерваторов "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", передает LRT.

Бенкунскас считает, что для иностранных граждан, желающих длительное время жить в Вильнюсе и Литве, это "неизбежная реальность". Они должны взять на себя ответственность за изучение основ государственного языка, отметил мэр.

"Это принцип, понятный здравому смыслу, и его поддерживает большинство вильнюсцев. К сожалению, когда я об этом заявил, министр внутренних дел вежливо отложил мое предложение в долгий ящик. Поэтому, обладая мандатом на изменения от нескольких десятков тысяч жителей Вильнюса и Литвы, я направил министру письмо с предложением о встрече. Министр внутренних дел говорил, что приглашает зайти в министерство, поэтому, надеюсь, он сдержит слово", – сказал Бенкунскас.

Он подчеркнул, что Вильнюсское самоуправление уже сделало первые шаги в реализации плана интеграции иностранцев. Им создадут условия для изучения государственного языка наиболее удобным способом – от самостоятельного обучения и неформальных занятий до академических курсов.

Что предшествовало

Министр внутренних дел Владислав Кондратович в апреле сообщил, что его ведомство уже готовит поправки к правовым актам, которые будут стимулировать иностранцев изучать литовский язык.

В конце ноября прошлого года правительство Литвы установило новый базовый уровень владения литовским языком – А1, которому с 2026 года должны соответствовать иностранцы, работающие в сфере обслуживания.

Новое требование базового владения литовским языком распространяется на иностранцев, продающих товары или предоставляющих услуги. Оно применяется в течение двух лет с момента декларирования ими места жительства в Литве. По истечении этого срока иностранец, который хочет работать в Литве, должен владеть государственным языком как минимум на уровне А2.

По данным Департамента миграции, в мае вид на жительство в Литве был у более чем 218 тысяч иностранцев.

