'Не занимайте горячую линию': в МИД Швеции раскритиковали активистов, которые требуют вмешаться в задержание Греты Тунберг Израилем

В МИД Швеции потребовали ответственности после того, как Армия обороны Израиля взяла на абордаж судно Madleen с Гретой Тунберг и другими активистами на борту по пути в сектор Газа. Но дипломаты раскритиковали граждан, которые после инцидента "заблокировали работу" Министерства иностранных дел.

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С соответствующими заявлениями выступила глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Мальмер Стенергард. Как передает SVT, после задержания судна 9 июня несколько протестующих собрались под зданием Риксдага, то есть парламента Швеции, требуя принять меры против ареста Тунберг и еще 11 человек.

Кроме того, активисты "положили" горячую линию шведского консульства своими звонками, касающимися этой ситуации. Это произошло после того, как Тунберг в социальных сетях призвала "друзей, семью и товарищей" оказать давление на правительство.

"Проводить кампанию, из-за которой консульская горячая линия МИД "отключается", довольно опасно. Это приводит к тому, что шведы, оказавшиеся в затруднительном положении за границей, вынуждены слишком долго ждать в очереди", – пояснила министр иностранных дел.

Власти Израиля ранее заверили, что Тунберг и другие путешествующие в безопасности. Стенергард подтвердила это, заявив, что активисты в настоящее время не нуждаются в поддержке МИД.

"Я хочу подчеркнуть ответственность, которая лежит на вас, если вы отправляетесь в регион, в отношении которого действуют четкие рекомендации не делать этого", – обратила внимание она.

Министр заверила: если Тунберг понадобится консульская поддержка, ведомство "сделает все возможное, как и в случае со всеми гражданами Швеции".

"У Израиля, по нашей оценке, есть определенные возможности для сопровождения этого судна в соответствии с международным правом", – добавила глава МИД.

Как писал OBOZ.UA, израильские военные задержали судно Madleen, которое шло по Средиземному морю и направлялось в сектор Газа якобы для доставки в анклав гумпомощи.

В МИД Израиля заверили, что все пассажиры "селфи-яхты" в безопасности и невредимы. Им передали воду и сэндвичи. А то "небольшое количество помощи", которое было на корабле, военные отправят в Газу через реальные гуманитарные каналы.

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